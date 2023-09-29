Стало известно, кто выступит на фестивале «Этажи» в Белгороде

Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
С 14 по 15 октября в Белгородской филармонии состоится фестиваль «Этажи». В рамках мероприятия белгородцам покажут концертную программу.
Исходя из документов, размещённых на сайте госзакупок, для жителей проведут как минимум три концерта:
Согласно документации, на организацию выступлений филармония готова потратить 153 тыс. рублей.
Для гостей в рамках фестиваля также проведут мастер-классы, расскажут лекции и покажут спектакль-импровизацию в исполнении актёров воронежского театра.
Кроме этого, на протяжении двух дней в рамках фестиваля будут работать экспресс-студия звукозаписи, маркет «Блошка» с мерчем фестиваля, выставка скульптур и дизайн-проектов, а также экспозиции нескольких художников.
Возрастное ограничение: 6+
Напомним, что в прошлом году фестиваль «Этажи» состоялся в Белгороде 7, 8 и 9 октября. Белгородцам показали концерт #РАВИ_ПИШЕТ с симфоническим оркестром, пластический спектакль, моноспектакль «Апология абсурда» по поэме Иосифа Бродского «Посвящается Ялте» и многое другое.