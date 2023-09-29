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Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Фестиваль искусств "Этажи"

Стало известно, кто выступит на фестивале «Этажи» в Белгороде

29 сентября 2023, 13:47
Фото: 1MI
Фестиваль искусств "Этажи"

На организацию концертов фестиваля «Этажи» в Белгороде потратят более 100 тысяч

Соответствующая заявка появилась на сайте госзакупок. Фестиваль пройдёт в белгородской филармонии 14 и 15 октября. В пресс-службе культурного учреждения уже представили афишу.

С 14 по 15 октября в Белгородской филармонии состоится фестиваль «Этажи». В рамках мероприятия белгородцам покажут концертную программу.

Исходя из документов, размещённых на сайте госзакупок, для жителей проведут как минимум три концерта:

  • «Рок на „Этажах“» состоится 14 октября в 21:00–22:00 в большом зале филармонии;
  • All Matter проведут 15 октября в 16:00–16:45 в большом зале;
  • Андрей Шевцов (Dj Пятницкий) выступит на концерте «Вечеринка на Арт-веранде ZAPOLYA и Di Пятницкий». Состоится он на Арт-веранде филармонии 15 октября в 21:15.

Согласно документации, на организацию выступлений филармония готова потратить 153 тыс. рублей.

Для гостей в рамках фестиваля также проведут мастер-классы, расскажут лекции и покажут спектакль-импровизацию в исполнении актёров воронежского театра.

Кроме этого, на протяжении двух дней в рамках фестиваля будут работать экспресс-студия звукозаписи, маркет «Блошка» с мерчем фестиваля, выставка скульптур и дизайн-проектов, а также экспозиции нескольких художников.

Возрастное ограничение: 6+

Напомним, что в прошлом году фестиваль «Этажи» состоялся в Белгороде 7, 8 и 9 октября. Белгородцам показали концерт #РАВИ_ПИШЕТ с симфоническим оркестром, пластический спектакль, моноспектакль «Апология абсурда» по поэме Иосифа Бродского «Посвящается Ялте» и многое другое.

Расписание фестиваля "Этажи"Расписание фестиваля "Этажи"
Расписание фестиваля "Этажи"Расписание фестиваля "Этажи"
Расписание фестиваля "Этажи"
Фото: пресс-служба белгородской филармонии
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