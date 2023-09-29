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Published Сегодня, 09:29

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Первоклассники в Старом Осколе могли отравиться жидкостью для вейпа

Стало известно, чем могли отравиться школьники в Белгородской области

29 сентября 2023, 09:29
Фото: 1MI

Первоклассники в Старом Осколе могли отравиться жидкостью для вейпа

Местные жители говорят, что неизвестный мужчина якобы дал детям выпить жидкость для вейпа. Предполагаемую версию белгородцы сообщили Telegram-каналу «ОК! Старый Оскол».

27 сентября двое школьников отравились неизвестным веществом, из-за чего их пришлось госпитализировать. Официальную версию случившегося ещё не озвучили, поэтому неравнодушные белгородцы начали предполагать, чем могли отравиться первоклассники из Старого Оскола.

По одной из версий, дети якобы могли выпить жидкость для электронных сигарет, которую взяли у незнакомого мужчины. Своими предположениями поделилась мама одного из ребят.

В УМВД сообщили, что дети действительно выпили неизвестную жидкость, из-за чего оказались в больнице. Что именно это была за жидкость, не сообщается. В настоящий момент жизни и здоровью пострадавших детей ничего не угрожает.

Правоохранительные органы проводят проверку случившегося и просят педагогов и родителей донести до детей, что нельзя пить неизвестные напитки, тем более из рук незнакомцев.

Двое школьников в Белгородской области отравились неизвестным веществом
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#Белгородская область#Старый Оскол#Школьники#Дети#Новости Старого Оскола#Отравление#Первоклассники#Александра Склярова#Жидкость для вейпа
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