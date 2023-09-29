Стало известно, чем могли отравиться школьники в Белгородской области

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
27 сентября двое школьников отравились неизвестным веществом, из-за чего их пришлось госпитализировать. Официальную версию случившегося ещё не озвучили, поэтому неравнодушные белгородцы начали предполагать, чем могли отравиться первоклассники из Старого Оскола.
По одной из версий, дети якобы могли выпить жидкость для электронных сигарет, которую взяли у незнакомого мужчины. Своими предположениями поделилась мама одного из ребят.
В УМВД сообщили, что дети действительно выпили неизвестную жидкость, из-за чего оказались в больнице. Что именно это была за жидкость, не сообщается. В настоящий момент жизни и здоровью пострадавших детей ничего не угрожает.
Правоохранительные органы проводят проверку случившегося и просят педагогов и родителей донести до детей, что нельзя пить неизвестные напитки, тем более из рук незнакомцев.