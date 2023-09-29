Сбежавший из детсада трёхлетний мальчик попал под грузовик

Posted Сегодня, 14:33
Published Сегодня, 14:33
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Происшествие случилось 28 сентября в Орловской области. Трёхлетний мальчик сбежал из детского сада и, оказавшись на дороге, попал под колёса грузовика. У ребёнка черепно-мозговая травма, рассказали журналисты.
Ранее сообщалось, что мальчик пролез между прутьями забора, однако эту версию опровергли в областном следкоме. Ведомство опубликовало запись, на которой видно, что за дошкольником никто не следил: он самостоятельно выбежал из открытых ворот.
В настоящий момент ребёнок находится в отделении травматологии. Врачи говорят о положительной динамике.
Возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи осматривают место происшествия и видеозаписи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и проводят комплекс судебных экспертиз.