Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:33

Published Сегодня, 14:33

Modified Сегодня, 14:35

Updated Сегодня, 14:35

В Орле сбежавший из детсада ребёнок попал под грузовик

Сбежавший из детсада трёхлетний мальчик попал под грузовик

29 сентября 2023, 14:33
Фото: 1MI

В Орле сбежавший из детсада ребёнок попал под грузовик

Мальчик выбежал из открытых ворот детского сада и оказался на проезжей части, где его сбила машина. Ребёнок получил черепно-мозговую травму, сейчас его жизни ничего не угрожает, пишет «Орелtimes».

Происшествие случилось 28 сентября в Орловской области. Трёхлетний мальчик сбежал из детского сада и, оказавшись на дороге, попал под колёса грузовика. У ребёнка черепно-мозговая травма, рассказали журналисты.

Ранее сообщалось, что мальчик пролез между прутьями забора, однако эту версию опровергли в областном следкоме. Ведомство опубликовало запись, на которой видно, что за дошкольником никто не следил: он самостоятельно выбежал из открытых ворот.

В настоящий момент ребёнок находится в отделении травматологии. Врачи говорят о положительной динамике.

Возбуждено уголовное дело о халатности. Следователи осматривают место происшествия и видеозаписи с камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и проводят комплекс судебных экспертиз.

Момент побега ребёнка из детского сада
Видео: пресс-служба Следкома России по Орловской области
9-летний ребёнок пострадал в тройном ДТП в Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
В Белгородской области ребёнок пострадал из-за домогательств подростков?Под Белгородом в аварии пострадал ребёнокБеспилотник упал на территории монастыря в приграничье: пострадал ребёнок
#Видео#Происшествия#Черноземье#Детсад#Орловская область#Ребёнок#Халатность#Автомобильная авария#Александра Склярова
Подпишитесь
Слухи о прорыве ДРГ и принудительная вакцинация: как прошла неделя для белгородцев
Сегодня, 15:09
Компания депутата Егорова выплатит мэрии Белгорода почти 2 млн рублей
Сегодня, 11:39
«Погода играет моей головой в футбол»: как спасаться от магнитных бурь белгородцам
Сегодня, 16:25
Барщук и семья? Кому принадлежат заправки, к которым появились претензии у УФАС
Сегодня, 09:44
В Белгородской области готовятся к осеннему призыву
Сегодня, 15:39
«Доставлял еду к дому, возле которого упала авиабомба»: истории белгородских курьеров
Сегодня, 10:03