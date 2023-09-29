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Updated Сегодня, 17:54

В Белгороде коммунальщики сметают с тротуаров пыль на газон

Пыль с тротуара на газон: как коммунальщики убирают в Белгороде

29 сентября 2023, 17:52
Фото: 1MI

В Белгороде коммунальщики сметают с тротуаров пыль на газон

Пожаловался на качество уборки улиц и остановок пожаловался местный житель вице-мэру областного центра. С работниками проведут беседу.

Не всегда жители Белгорода остаются довольны работой сотрудников Белгорблагоустройства. Местный житель пожаловался администрации на качество уборки на остановке «Дворец спорта Космос». По словам белгородца, работники сметали пыль на газон, хотя ранее обещали, что больше такого не повторится.

Вице-мэр не стал обещать, что такого действительно больше не будет, но меры предпримут. На следующей неделе коммунальщиков ждёт неприятный разговор.

На следующей неделе у меня плановая встреча с сотрудниками Белгорблагоустройства — ещё раз проведём разъяснительную беседу, чтобы впредь данная ситуация не повторялась и соблюдались те нормы и требования, которые есть к этим работам.
Александр Лоскутов, заместитель главы Белгорода по ЖКХ
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#Город#Уборка#Коммунальщики#Новости Белгорода#Белгорблагоустройство#Белгород#Александр Лоскутов#Милена Фишер
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