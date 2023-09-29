Пыль с тротуара на газон: как коммунальщики убирают в Белгороде

Не всегда жители Белгорода остаются довольны работой сотрудников Белгорблагоустройства. Местный житель пожаловался администрации на качество уборки на остановке «Дворец спорта Космос». По словам белгородца, работники сметали пыль на газон, хотя ранее обещали, что больше такого не повторится.