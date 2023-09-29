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Власти Белгорода займутся провалами в плитке на набережной

Провалы в плитке: что не так с набережной в Белгороде?

29 сентября 2023, 17:31
Фото: Bel.ru

Власти Белгорода займутся провалами в плитке на набережной

29 сентября заместитель главы администрации Белгорода по ЖКХ Александр Лоскутов провел прямой эфир, в ходе которого ответил на наболевшие вопросы горожан.

Чиновника попросили заделать провалы в плитке на пешеходном мостике через Гостёнку за УСК Светланы Хоркиной. На это Александр Лоскутов ответил, что этот мостик недавно красили, но дыры в покрытии, видимо, не заметили.

Всей территории за Хоркиной в этом году стараемся уделить максимум внимания, видя, какой популярностью это пользуется у горожан. Ставлю задачу до вторника — среды максимум, чтобы эти провалы плитки коллеги устранили.

Александр Лоскутов, заместитель главы администрации Белгорода по ЖКХ

Исполнение этого поручения чиновник взял на личный контроль, так как, по его данным, ежедневно по набережной гуляет большое число людей.

Напомним, в Белгороде тем временем строят новую набережную до «Пикник-парка». На ней появятся велотрасса, экотропа, историко-патриотический маршрут и певческое поле, а также новый мост, который соединит ЖК «Донецкий» и набережную «Берега».

Белгородскую набережную ожидают новые изменения
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#Город#Новости Белгорода#Плитка#Белгород#Набережная Везёлки#Александр Лоскутов#Милена Фишер
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