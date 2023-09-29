Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:00

Published Сегодня, 13:00

Modified Сегодня, 13:02

Updated Сегодня, 13:02

В выходные в Белгородской области сохранится тёплая погода

Похолодает ли в эти выходные в Белгородской области?

29 сентября 2023, 13:00
Фото: 1MI

В выходные в Белгородской области сохранится тёплая погода

Максимальная температура воздуха днём достигнет +27 ˚С. Осадков не ожидается, но ночью местами возможен туман. Прогноз погоды опубликовало региональное МЧС.
Сюжет
Погода

По информации белгородских синоптиков, завтра, 30 сентября, на территории Белгородской области ожидается небольшая облачность, без осадков. В ночное время возможен туман. Ветер переменных направлений ночью слабый, днём — 4-9 м/с.

По области в тёмное время суток столбик термометра остановится на отметке +4…+ 9 ˚С. Днём температура поднимется до +21…+26 ˚С.

В Белгороде ночью похолодает до +6…+8 ˚С. Днём 30 сентября потеплеет до +23…+25 ˚С.

В воскресенье, 1 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью южный 3-8 м/с, днём — юго-западный 8-13 м/с. В Белгородской области температура воздуха ночью опустится до +6…+11 ˚С, а днём поднимется до +22…+27 ˚С.

В Белгороде 1 октября будет немного прохладнее. Ночью ожидается +7…+9 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +23…+25 ˚С.

Сильная магнитная буря обрушилась на Белгородскую область
Узнать подробнее
Читайте также:
Сентябрь продолжит удивлять белгородцев необычайно тёплой погодойИ снова весна: из-за тёплой погоды в Белгородской области зацвели яблони и каштаныБез бабьего лета? Какая погода ждёт белгородцев в конце сентября
#Белгородская область#Погода#Тепло#Прогноз погоды#Белгород#Александра Склярова
Подпишитесь
«Доставлял еду к дому, возле которого упала авиабомба»: истории белгородских курьеров
Сегодня, 10:03
Компания депутата Егорова выплатит мэрии Белгорода почти 2 млн рублей
Сегодня, 11:39
Mash: гражданин Китая пострадал в ходе танкового обстрела Белгородской области
Сегодня, 13:17
Барщук и семья? Кому принадлежат заправки, к которым появились претензии у УФАС
Сегодня, 09:44
Довели до листа и ручки: заведующая детского сада №20 Белгорода уволилась
Сегодня, 08:17
Жительницу Белгородской области обвинили в шпионаже из-за фотографий в поезде
Сегодня, 07:18