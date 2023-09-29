Похолодает ли в эти выходные в Белгородской области?

Posted Сегодня, 13:00
Published Сегодня, 13:00
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Updated Сегодня, 13:02
По информации белгородских синоптиков, завтра, 30 сентября, на территории Белгородской области ожидается небольшая облачность, без осадков. В ночное время возможен туман. Ветер переменных направлений ночью слабый, днём — 4-9 м/с.
По области в тёмное время суток столбик термометра остановится на отметке +4…+ 9 ˚С. Днём температура поднимется до +21…+26 ˚С.
В Белгороде ночью похолодает до +6…+8 ˚С. Днём 30 сентября потеплеет до +23…+25 ˚С.
В воскресенье, 1 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью южный 3-8 м/с, днём — юго-западный 8-13 м/с. В Белгородской области температура воздуха ночью опустится до +6…+11 ˚С, а днём поднимется до +22…+27 ˚С.
В Белгороде 1 октября будет немного прохладнее. Ночью ожидается +7…+9 ˚С. Днём столбик термометра поднимется до +23…+25 ˚С.