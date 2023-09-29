Похолодает ли в эти выходные в Белгородской области?

В воскресенье, 1 октября, ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер ночью южный 3-8 м/с, днём — юго-западный 8-13 м/с. В Белгородской области температура воздуха ночью опустится до +6…+11 ˚С, а днём поднимется до +22…+27 ˚С.