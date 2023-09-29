Погибшего в зоне СВО белгородца наградили орденом Мужества по указу президента

Дмитрий Шевченко родился 3 апреля 1991 года в селе Свистовка Ровеньского района. В сентябре 2022 года парня мобилизовали: он служил в звании старшего сержанта. Погиб военнослужащий 12 января 2023 года при выполнении боевой задачи.