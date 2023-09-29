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Передача награды родителям погибшего военнослужащего

Погибшего в зоне СВО белгородца наградили орденом Мужества по указу президента

29 сентября 2023, 12:31
Фото: страница главы Ровеньского района Татьяны Киричковой
Передача награды родителям погибшего военнослужащего
Дмитрия Шевченко мобилизовали год назад. Старший сержант погиб в январе 2023 года при выполнении боевой задачи. Награду передали семье погибшего бойца, сообщила глава Ровеньского района Татьяна Киричкова.
Сюжет
СВО

Стало известно о ещё одном погибшем бойце из Белгородской области. Дмитрия Шевченко по указу президента России Владимира Путина посмертно наградили орденом Мужества. Награду семье мобилизованного передал военный комиссар Александр Кислинский.

Дмитрий Шевченко родился 3 апреля 1991 года в селе Свистовка Ровеньского района. В сентябре 2022 года парня мобилизовали: он служил в звании старшего сержанта. Погиб военнослужащий 12 января 2023 года при выполнении боевой задачи.

Напомним, что в конце сентября посмертно наградили Виктора Якушова, жителя села Кощеево Корочанского района. Рядовой погиб 26 марта 2023 года.

В Белгороде в 2022 году посмертно наградили 19 участников СВО
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