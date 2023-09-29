Погибшего в зоне СВО белгородца наградили орденом Мужества по указу президента

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Стало известно о ещё одном погибшем бойце из Белгородской области. Дмитрия Шевченко по указу президента России Владимира Путина посмертно наградили орденом Мужества. Награду семье мобилизованного передал военный комиссар Александр Кислинский.
Дмитрий Шевченко родился 3 апреля 1991 года в селе Свистовка Ровеньского района. В сентябре 2022 года парня мобилизовали: он служил в звании старшего сержанта. Погиб военнослужащий 12 января 2023 года при выполнении боевой задачи.
Напомним, что в конце сентября посмертно наградили Виктора Якушова, жителя села Кощеево Корочанского района. Рядовой погиб 26 марта 2023 года.