«Никаких планов нет». Белгородцам не стоит ожидать дополнительной мобилизации?

Он добавил, что для выполнения задач СВО хватает тех, кто хочет служить по контракту, уже заключил контракты с ВС РФ, а также добровольцев. Причём, по словам Цимлянского, количество граждан, решивших добровольно уйти на службу, стало больше. Добавим, что с начала года около 2 тыс. белгородцев подписали контракты с Минобороны.