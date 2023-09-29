«Никаких планов нет». Белгородцам не стоит ожидать дополнительной мобилизации?

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:40
Updated Сегодня, 11:40
В Генеральном штабе Вооружённых сил РФ заявили об отсутствии планов проведения дополнительной мобилизации. Об этом 29 сентября сообщил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба контр-адмирал Владимир Цимлянский.
Он добавил, что для выполнения задач СВО хватает тех, кто хочет служить по контракту, уже заключил контракты с ВС РФ, а также добровольцев. Причём, по словам Цимлянского, количество граждан, решивших добровольно уйти на службу, стало больше. Добавим, что с начала года около 2 тыс. белгородцев подписали контракты с Минобороны.
Эти заявления прозвучали в ходе брифинга к началу осеннего призыва в России. Начнётся он уже 1 октября. Напомним, что Белгородскую область ранее похвалили за организацию весеннего призыва. Регион попал в число отличившихся в лучшую сторону.
Ранее в Сети неоднократно звучали вопросы о том, стоит ли ожидать ротации военнослужащих. Тему поднимали в том числе белгородцы. Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ответил, что мобилизованные смогут покинуть зону спецоперации только после её окончания.