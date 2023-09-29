Мошенники придумали новую схему обмана белгородцев: их обвиняют в спонсировании ВСУ

Posted Сегодня, 08:52
Published Сегодня, 08:52
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
В России появилась новая схема телефонного мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ и сообщают, что с банковской карты жителя якобы осуществлялись переводы на помощь ВСУ. Подробности рассказал гендиректор EdgеЦентр Михаил Шурыгин.
Зачастую мошенники говорят своим жертвам, что те «подозреваемые в госизмене», а затем просят перевести денежные средства на «безопасные» счета. IT-специалист Шурыгин призывает россиян не верить этим словам и сразу же завершать звонок.
Кроме этого, аферисты прибегают к использованию искусственного интеллекта, который позволяет им имитировать голоса других людей. Участились случаи и «лёгкого» заработка, когда мошенники собирают инвестиции от доверчивых людей, обещая им удвоенную прибыль.
Недавно на такую схему мошенничества попалась пожилая белгородка. Она перечислила мошенникам 8 млн рублей, надеясь заработать в два раза больше. Но в итоге осталась без денег и без квартиры.
Из-за «финансирования ВСУ» денег лишилась другая жительница Белгородской области. Ей позвонили якобы сотрудники банка и полиции и сообщили, что от её имени была выписана гендоверенность на получение денег, которые должны отправить на помощь ВСУ. «Работники банка» предложили ей сотрудничать: взять кредиты и перевести деньги «на безопасные счета». В сумме женщина лишилась 4 млн рублей.