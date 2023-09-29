Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:52

Published Сегодня, 08:52

Modified Сегодня, 08:54

Updated Сегодня, 08:54

Мошенники придумали новую схему обмана с обвинением в спонсировании ВСУ

Мошенники придумали новую схему обмана белгородцев: их обвиняют в спонсировании ВСУ

29 сентября 2023, 08:52
Фото: 1MI

Мошенники придумали новую схему обмана с обвинением в спонсировании ВСУ

Злоумышленники звонят своим жертвам, представляются сотрудниками ФСБ и сообщают о подозрительных переводах на Украину. О новых способах мошенничества рассказали «Новые известия» со ссылкой на «Ленту.ру».

В России появилась новая схема телефонного мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками ФСБ и сообщают, что с банковской карты жителя якобы осуществлялись переводы на помощь ВСУ. Подробности рассказал гендиректор EdgеЦентр Михаил Шурыгин.

Зачастую мошенники говорят своим жертвам, что те «подозреваемые в госизмене», а затем просят перевести денежные средства на «безопасные» счета. IT-специалист Шурыгин призывает россиян не верить этим словам и сразу же завершать звонок.

Кроме этого, аферисты прибегают к использованию искусственного интеллекта, который позволяет им имитировать голоса других людей. Участились случаи и «лёгкого» заработка, когда мошенники собирают инвестиции от доверчивых людей, обещая им удвоенную прибыль.

Недавно на такую схему мошенничества попалась пожилая белгородка. Она перечислила мошенникам 8 млн рублей, надеясь заработать в два раза больше. Но в итоге осталась без денег и без квартиры.

Из-за «финансирования ВСУ» денег лишилась другая жительница Белгородской области. Ей позвонили якобы сотрудники банка и полиции и сообщили, что от её имени была выписана гендоверенность на получение денег, которые должны отправить на помощь ВСУ. «Работники банка» предложили ей сотрудничать: взять кредиты и перевести деньги «на безопасные счета». В сумме женщина лишилась 4 млн рублей.

Белгородка перевела мошенникам 4 млн рублей из-за «финансирования ВСУ»
Узнать подробнее
Читайте также:
Белгородка хотела сэкономить на покупке грильницы, но попалась мошенникуСледователи ещё ищут мошенников, которые похитили у белгородца почти 800 тыс. рубМошенники вымогали у белгородца деньги, угрожая опубликовать на него компромат
#Белгородская область#Мошенничество#Мошенник#Белгород#Александра Склярова#Финансирование ВСУ
Подпишитесь
«Доставлял еду к дому, возле которого упала авиабомба»: истории белгородских курьеров
Сегодня, 10:03
Компания депутата Егорова выплатит мэрии Белгорода почти 2 млн рублей
Сегодня, 11:39
Mash: гражданин Китая пострадал в ходе танкового обстрела Белгородской области
Сегодня, 13:17
Барщук и семья? Кому принадлежат заправки, к которым появились претензии у УФАС
Сегодня, 09:44
Довели до листа и ручки: заведующая детского сада №20 Белгорода уволилась
Сегодня, 08:17
Жительницу Белгородской области обвинили в шпионаже из-за фотографий в поезде
Сегодня, 07:18