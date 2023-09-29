Мошенники придумали новую схему обмана белгородцев: их обвиняют в спонсировании ВСУ

Из-за «финансирования ВСУ» денег лишилась другая жительница Белгородской области. Ей позвонили якобы сотрудники банка и полиции и сообщили, что от её имени была выписана гендоверенность на получение денег, которые должны отправить на помощь ВСУ. «Работники банка» предложили ей сотрудничать: взять кредиты и перевести деньги «на безопасные счета». В сумме женщина лишилась 4 млн рублей.