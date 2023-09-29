Как сильно изменился автопарк белгородского губернатора за год?

Ранее в правительстве ответили РБК, что белгородские чиновники используют 63 иномарки. Этот вопрос задали после того, как президент Владимир Путин заявил, что госслужащие должны ездить на машинах отечественного производства. Однако пока полностью менять автопарк на отечественный автопром не планируется. В белгородском правительстве заявили, что у приграничного региона много других забот и смена машин не является первоочередной задачей.