Как сильно изменился автопарк белгородского губернатора за год?

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Автопарк администрации губернатора Белгородской области за год увеличился на десять машин. Рост произошёл из-за покупки УАЗов, которые понадобились для решения связанных с СВО задач, объяснили в правительстве. Сейчас в автопарке насчитывается 188 автомобилей.
Увеличилось и количество работников автопарка. По информации издания, после 258 ставок в прошлом году сейчас их 268,5. Вместе с тем уменьшилось число водителей — до 147 (после 151).
Ранее в правительстве ответили РБК, что белгородские чиновники используют 63 иномарки. Этот вопрос задали после того, как президент Владимир Путин заявил, что госслужащие должны ездить на машинах отечественного производства. Однако пока полностью менять автопарк на отечественный автопром не планируется. В белгородском правительстве заявили, что у приграничного региона много других забот и смена машин не является первоочередной задачей.
Вместе с тем Бел.Ру ранее стало известно, что чиновники не планируют закупать иномарки в текущем году. Сообщалось, что и в 2022-м их тоже не покупали.