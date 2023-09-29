Исследование: доля инвестиций в DeepTech в России выросла до 19%

«Стоит отметить, что DeepTech — это разработки в области искусственного интеллекта, новой мобильности (электротранспорт, беспилотники и т. п.), космических и квантовых технологий, life sciences, блокчейна, агротехнологий, энергетики, новых материалов, робототехники и сенсорики. Такие стартапы могут кардинально изменить работу отраслей и создать новые рынки. В свою очередь life sciences (медицинские устройства, персонализированная медицина на основе ИИ, генетика, синтетическая биология и др.) — самое популярное направление DeepTech среди инвесторов в России в последние несколько лет. На него пришлось 46,1% всех инвестиций.