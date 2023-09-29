Исследование: доля инвестиций в DeepTech в России выросла до 19%

Posted Сегодня, 13:57
Published Сегодня, 13:57
Modified Сегодня, 14:00
Updated Сегодня, 14:00
Об этом рассказал партнер фонда «Восход» Артур Мартиросов. По его словам, в январе — июле 2023 года венчурные инвестиции выросли на 15% к аналогичному периоду 2022 года — до 79,5 миллиона долларов. Средний размер инвестиций в один DeepTech-проект — 2,1 миллиона долларов в прошлом году.
«Стоит отметить, что DeepTech — это разработки в области искусственного интеллекта, новой мобильности (электротранспорт, беспилотники и т. п.), космических и квантовых технологий, life sciences, блокчейна, агротехнологий, энергетики, новых материалов, робототехники и сенсорики. Такие стартапы могут кардинально изменить работу отраслей и создать новые рынки. В свою очередь life sciences (медицинские устройства, персонализированная медицина на основе ИИ, генетика, синтетическая биология и др.) — самое популярное направление DeepTech среди инвесторов в России в последние несколько лет. На него пришлось 46,1% всех инвестиций.
Помимо этого, самые крупные финансирования получили робототехника и сенсорика (17,5% всех инвестиций с 2017 года) и искусственный интеллект (12,7% инвестиций)», — поделилась руководитель аналитического центра Агентства инноваций Москвы Анна Раевская в ходе презентации.
Стоит отметить, что 89% NFT-токенов ничего не стоят, поскольку находятся в серой зоне и их права не подтверждены. Из этого можно сделать вывод, что будущее за легальными токенами, первые из которых были выпущены «Интерросом» Потанина на фрески Эрмитажа.