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Водоём

Гладков рассказал об очистке 27 водоёмов в Белгородской области с начала года

29 сентября 2023, 12:30
Фото: 1MI
Водоём
По состоянию на 29 сентября в регионе очищены 27 объектов из 56 запланированных. О проделанной работе отчитался глава региона Вячеслав Гладков.

По информации губернатора, за 2023 год очищены 27 русел рек и прудов. Всего в этом году планируется очистить 56 водоёмов.

На этой неделе завершилась очистка трёх объектов: реки Нежеголь в Шебекино рядом с мелзаводом, реки Корочка рядом с селом Ивановка в Губкинском городском округе и реки Псёл у села Песчанка в Ивнянском районе. Известно, что по всем водоёмам провели общественные слушания: жители работы приняли.

Вячеслав Гладков пообещал тщательно выполнять очистку, чтобы реки продолжали радовать белгородцев.

Надеюсь, что и по другим объектам, которые будут сдаваться в этом году, проблем не будет. Строители понимают свою ответственность. Жителям, конечно же, хочется получить обновлённые и очищенные от растительности, красивые и любимые свои реки и пруды. Ну, а мы будем стараться это сделать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что в прошлом году в Белгородской области очистили 72 водоёма. План на год завершили ещё в начале декабря 2022 года.

В двух районах белгородского приграничья водоёмы не будут расчищать до осени
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