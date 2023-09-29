Гладков рассказал об очистке 27 водоёмов в Белгородской области с начала года

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:30
Updated Сегодня, 12:30
По информации губернатора, за 2023 год очищены 27 русел рек и прудов. Всего в этом году планируется очистить 56 водоёмов.
На этой неделе завершилась очистка трёх объектов: реки Нежеголь в Шебекино рядом с мелзаводом, реки Корочка рядом с селом Ивановка в Губкинском городском округе и реки Псёл у села Песчанка в Ивнянском районе. Известно, что по всем водоёмам провели общественные слушания: жители работы приняли.
Вячеслав Гладков пообещал тщательно выполнять очистку, чтобы реки продолжали радовать белгородцев.
Надеюсь, что и по другим объектам, которые будут сдаваться в этом году, проблем не будет. Строители понимают свою ответственность. Жителям, конечно же, хочется получить обновлённые и очищенные от растительности, красивые и любимые свои реки и пруды. Ну, а мы будем стараться это сделать.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что в прошлом году в Белгородской области очистили 72 водоёма. План на год завершили ещё в начале декабря 2022 года.