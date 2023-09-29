Гладков рассказал об очистке 27 водоёмов в Белгородской области с начала года

На этой неделе завершилась очистка трёх объектов: реки Нежеголь в Шебекино рядом с мелзаводом, реки Корочка рядом с селом Ивановка в Губкинском городском округе и реки Псёл у села Песчанка в Ивнянском районе. Известно, что по всем водоёмам провели общественные слушания: жители работы приняли.