«Это всё ковид»: мэрия Белгорода пошла на мировую с владельцем кинотеатра «Русич»

По мировому соглашению, ООО «Белгородский кинопоказ» пообещал погасить все долги, выплачивая по 2 миллиона рублей каждый месяц, начиная с 20 октября и до 20 сентября 2026 года. Если дважды будут нарушены условия оплаты — договор купли-продажи будет расторгнут и компании придётся возместить убытки мэрии из расчёта 100 рублей за квадратный метр за 2018–2023 годы и столько же с учётом инфляции начиная с 2024-го.