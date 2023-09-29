«Это всё ковид»: мэрия Белгорода пошла на мировую с владельцем кинотеатра «Русич»

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Год назад мэрия Белгорода обратилась в суд из-за того, что компания, владельцем которой является депутат горсовета Денис Загребайлов, не выплачивала деньги за покупку участка, и долг по состоянию на октябрь текущего года составил почти 63,6 млн рублей — большая часть по основному обязательству, остальное — проценты и пени.
Администрация требовала расторгнуть договор купле-продажи, заключённый ещё в 2018 году, и вернуть участок в течение 10 дней, а также восстановить запись о госрегистрации права собственности на землю и здание.
Но, не дожидаясь заседаний и решения, обе стороны пошли на «мировую», о чём сообщили суду. Главный аргумент компании-должника — из-за пандемии коронавируса и введения ограничений не было возможности выплачивать долг.
По мировому соглашению, ООО «Белгородский кинопоказ» пообещал погасить все долги, выплачивая по 2 миллиона рублей каждый месяц, начиная с 20 октября и до 20 сентября 2026 года. Если дважды будут нарушены условия оплаты — договор купли-продажи будет расторгнут и компании придётся возместить убытки мэрии из расчёта 100 рублей за квадратный метр за 2018–2023 годы и столько же с учётом инфляции начиная с 2024-го.