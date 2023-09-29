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Рукопожатие

«Это всё ковид»: мэрия Белгорода пошла на мировую с владельцем кинотеатра «Русич»

29 сентября 2023, 12:30
Фото: 1MI
Рукопожатие

Владелец «Русича» выплатит мэрии Белгорода 63,6 млн рублей до 2026 года

Ранее администрация города обращалась в суд, требуя расторгнуть с ООО «Белгородский кинопоказ» договор купли-продажи арендованного участка, на котором располагается кинотеатр «Русич», и вернуть участок со зданием в течение 10 дней после решения суда. Теперь обе стороны пришли к мировому соглашению.
Сюжет
Суд

Год назад мэрия Белгорода обратилась в суд из-за того, что компания, владельцем которой является депутат горсовета Денис Загребайлов, не выплачивала деньги за покупку участка, и долг по состоянию на октябрь текущего года составил почти 63,6 млн рублей — большая часть по основному обязательству, остальное — проценты и пени.

Администрация требовала расторгнуть договор купле-продажи, заключённый ещё в 2018 году, и вернуть участок в течение 10 дней, а также восстановить запись о госрегистрации права собственности на землю и здание.

Но, не дожидаясь заседаний и решения, обе стороны пошли на «мировую», о чём сообщили суду. Главный аргумент компании-должника — из-за пандемии коронавируса и введения ограничений не было возможности выплачивать долг.

По мировому соглашению, ООО «Белгородский кинопоказ» пообещал погасить все долги, выплачивая по 2 миллиона рублей каждый месяц, начиная с 20 октября и до 20 сентября 2026 года. Если дважды будут нарушены условия оплаты — договор купли-продажи будет расторгнут и компании придётся возместить убытки мэрии из расчёта 100 рублей за квадратный метр за 2018–2023 годы и столько же с учётом инфляции начиная с 2024-го.

Мэрия Белгорода хочет забрать здание кинотеатра «Русич» и землю под ним
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#Долг#Администрация#Суд#Русич#Белгород#Екатерина Никулина#Мировое соглашение#Белгородский бизнес#Денис Загребайлов
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