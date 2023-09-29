Единороссы назвали перспективным для страны воссоединение новых регионов с Россией

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Стоит отметить, что ЕР постоянно присутствует в субъектах с гуманитарной миссией, пишет rostovgazeta.ru. Фракция партии в Госдуме содействовала законодательной интеграции четырех новых регионов в правовое поле Российской Федерации. Помимо этого, партия продолжает внедрять механизмы государственной и соцподдержки. Волонтеры от «Единой России» помогают доставлять продовольствие, лекарственные препараты, строительные материалы. Также они оказывают адресную помощь жителям регионов и проводят мероприятия для детей.
За все время партия организовала доставку более 76 тысяч тонн гумпомощи. Пункты ее выдачи действуют во всех четырех регионах. Как рассказал руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, в Луганской народной республике есть еще и дополнительные площадки, открытые ЕР и фондом «Ридовка Помогает!». Более 2,5 тысячи добровольцев МГЕР и «Волонтерской Роты» со всей России помогают местным властям в восстановлении разрушенной инфраструктуры. В первую очередь речь идет о жилье и социальных объектах. На территориях местные жители и волонтеры ЕР вместе проводят субботники.
По словам Александра Сидякина, «Единая Россия» была первой среди политических партий в новых регионах не только с гуманитарной миссией. ЕР первой создала сеть региональных, местных и первичных отделений. Общее количество членов партии на сегодня в ЛНДР, Запорожье и Херсонщине составляет более ста шестидесяти тысяч человек.
«А то, как партия, её кандидаты за это время подошли к работе с людьми, с их проблемами и инициативами, как формировали региональные разделы народной программы в ходе избирательной кампании, определило, что по итогам первых выборов в новых регионах мы получили квалифицированное большинство», — сказал Александр Сидякин.
Такой результат накладывает на партию большую ответственность в плане решения вопросов по восстановлению экономической системы, а также социальной поддержке людей. Сейчас по народной программе «Единой России» и при поддержке регионов-шефов идет строительство и ремонт образовательных и медицинских учреждений, жилья, детских площадок, дорог. При участии проектов партии начинают работать спортзалы, например по самбо. Сидякин назвал работу по социальной поддержке населения и восстановлению инфраструктуры главными и первостепенными направлениями.
Воссоединение с РФ новых субъектов перспективно для страны в целом. Прежде всего для развития промышленного потенциала государства и его продовольственной безопасности.
Недавно депутаты Госдумы в первом чтении приняли законопроект, упрощающий создание промышленных парков на территориях новых регионов. Это предоставит инвесторам больше возможностей, а гражданам — новые рабочие места. В целом же это будут дополнительные доходы для государства. Сидякин рассказал о планах по развитию таких крупных холдингов в ДНР, как Харцызский трубный завод, «Силур», «Донпромкабель», «Донецкгормаш», а также заводов «Энергоспецмаш» и «Азовэлектросталь». Таким образом, будет проходить восстановление угольной и машиностроительной индустрии, добычи полезных ископаемых и сельского хозяйства, сообщается на сайте ER.RU.