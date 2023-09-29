Единороссы назвали перспективным для страны воссоединение новых регионов с Россией

За все время партия организовала доставку более 76 тысяч тонн гумпомощи. Пункты ее выдачи действуют во всех четырех регионах. Как рассказал руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, в Луганской народной республике есть еще и дополнительные площадки, открытые ЕР и фондом «Ридовка Помогает!». Более 2,5 тысячи добровольцев МГЕР и «Волонтерской Роты» со всей России помогают местным властям в восстановлении разрушенной инфраструктуры. В первую очередь речь идет о жилье и социальных объектах. На территориях местные жители и волонтеры ЕР вместе проводят субботники.