Для стойленцев организовали спортивное мероприятие «Полоса препятствий»

Популяризации спорта и здорового образа жизни на СГОКе — один из приоритетов социальной политики. В этом году на комбинате для стойленцев и их семей организовали фестиваль зимней рыбалки и праздник «Лыжня зовет», легкоатлетический забег, фестивали ГТО и спортивные эстафеты на воде ко Дню защиты детей, фестиваль «Прочный сплав» и т. д. Вкорпоративной спартакиаде в 2023 году в12 видах спорта соревнуются более 500 спортсменов комбината.