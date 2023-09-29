Для стойленцев организовали спортивное мероприятие «Полоса препятствий»

Posted Сегодня, 14:21
Published Сегодня, 14:21
Modified Сегодня, 14:23
Updated Сегодня, 14:23
Команды в составе пяти человек соревновались на трех этапах: проходили полосу препятствий и ориентирование на местности на дистанции в два километра, выполняли задания по туризму.
Участники перепрыгивали и проползали через преграды, преодолевали веревочные переправы, дорожки из бревен и т. д., демонстрировали туристические навыки в укладке костра, сборке палатки и знании топографических знаков, на местности искали и отмечали на карте «маяки».
По итогу соревнований победу разделили команды из цеха дробления и цеха обогащения обогатительной фабрики. Второе место завоевала команда сотрудников цеха хвостового хозяйства, на третьем оказалась сборная из представителей исполнительной дирекции, лаборатории по охране окружающей среды и др.
Всем победителям «Полосы препятствий» вручили дипломы, памятные призы и подарочные сертификаты. После спортивных испытаний всех участников ждали горячий чай и свежая выпечка.
Популяризации спорта и здорового образа жизни на СГОКе — один из приоритетов социальной политики. В этом году на комбинате для стойленцев и их семей организовали фестиваль зимней рыбалки и праздник «Лыжня зовет», легкоатлетический забег, фестивали ГТО и спортивные эстафеты на воде ко Дню защиты детей, фестиваль «Прочный сплав» и т. д. Вкорпоративной спартакиаде в 2023 году в12 видах спорта соревнуются более 500 спортсменов комбината.