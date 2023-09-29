Белгородскую набережную ожидают новые изменения

Из нового — на вело-лыжной трассе «Олимпия-2» появятся: «канатный городок», зрительская трибуна с навесом минимум на 250 мест, светодиодный экран напротив зрительских трибун 3 на 6 метров с возможностью вывода текстовой и видеотрансляции в том числе в интернет, пешеходные мосты для разведения потоков пешеходов и занимающихся, сцена с навесом у центрального входа, а также уличные фонтанчики с питьевой водой. Для маломобильных граждан обеспечат доступность ко всем помещениям, залам, дорожкам и предусмотрят визуальную, звуковую и тактильную информацию.