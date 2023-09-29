Белгородскую набережную ожидают новые изменения

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Мы уже рассказывали, что подрядчик должен спроектировать на эти деньги. По данным сайта госзакупок, на набережной р. Северский Донец на участке от Костюкова до «Пикник-парка» должны появиться несколько новых объектов: вело-лыжная трасса «Олимпия-2» в урочище «Сосновка», экотропа с расширением парковочного пространства в районе СИЗО, историко-патриотический маршрут и певческое поле.
Из нового — на вело-лыжной трассе «Олимпия-2» появятся: «канатный городок», зрительская трибуна с навесом минимум на 250 мест, светодиодный экран напротив зрительских трибун 3 на 6 метров с возможностью вывода текстовой и видеотрансляции в том числе в интернет, пешеходные мосты для разведения потоков пешеходов и занимающихся, сцена с навесом у центрального входа, а также уличные фонтанчики с питьевой водой. Для маломобильных граждан обеспечат доступность ко всем помещениям, залам, дорожкам и предусмотрят визуальную, звуковую и тактильную информацию.
Проектно-сметную документацию исполнитель должен будет подготовить к 26 февраля, а работы планируют выполнить до конца 2024 года.
Напомним, в июле стало известно, сколько ещё денег потратят на реконструкцию набережной Северского Донца. По данным сайта госзакупок, на все работы выделят 264,5 млн рублей.