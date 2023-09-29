Белгородец на Opel сбил семилетнего мальчика на нерегулируемом переходе

Второй случай с пострадавшим в аварии юным белгородцем произошёл в Старом Осколе. Там водитель не рассчитал расстояние до другой машины и въехал в неё. Пострадали пассажиры второго автомобиля — 35-летняя женщина и семилетний мальчик.