Белгородец на Opel сбил семилетнего мальчика на нерегулируемом переходе

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Авария произошла 28 сентября в 14:20. По предварительным данным, 37-летний водитель Opel Astra сбил семилетнего мальчика. Произошло это на улице 1 Мая в Валуйках. Ребёнок шёл по нерегулируемому переходу. Мальчик травмирован.
Ранее в авариях пострадали ещё два ребёнка. Так, в Алексеевке водитель иномарки сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Ребёнок получил травмы.
Второй случай с пострадавшим в аварии юным белгородцем произошёл в Старом Осколе. Там водитель не рассчитал расстояние до другой машины и въехал в неё. Пострадали пассажиры второго автомобиля — 35-летняя женщина и семилетний мальчик.