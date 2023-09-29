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Белгородец на Opel сбил семилетнего мальчика на нерегулируемом переходе

Белгородец на Opel сбил семилетнего мальчика на нерегулируемом переходе

29 сентября 2023, 07:30
Фото: 1MI
Ребёнок получил травмы. Подробности сообщили в пресс-службе УМВД России по Белгородской области.
Сюжет
ДТП

Авария произошла 28 сентября в 14:20. По предварительным данным, 37-летний водитель Opel Astra сбил семилетнего мальчика. Произошло это на улице 1 Мая в Валуйках. Ребёнок шёл по нерегулируемому переходу. Мальчик травмирован.

Ранее в авариях пострадали ещё два ребёнка. Так, в Алексеевке водитель иномарки сбил 11-летнего мальчика, который переходил дорогу в неположенном месте. Ребёнок получил травмы.

Второй случай с пострадавшим в аварии юным белгородцем произошёл в Старом Осколе. Там водитель не рассчитал расстояние до другой машины и въехал в неё. Пострадали пассажиры второго автомобиля — 35-летняя женщина и семилетний мальчик.

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#Белгородская область#ДТП#Авария#Валуйки#Белгород#Ребёнок#Валуйский горокруг#Александра Склярова
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