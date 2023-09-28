За утро в белгородском приграничье насчитали 54 прилёта

Ранее сообщалось, что в указанные сёла якобы прорвалась диверсионно-разведывательная группа. Однако оперштаб сообщил, что захода украинской ДРГ в Белгородскую область не было: пограничники и военные вступили в бой на линии разграничения. Как уточнили в Погрануправлении ФСБ, потерь среди личного состава у ведомства не было.