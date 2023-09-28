За утро в белгородском приграничье насчитали 54 прилёта

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:46
Updated Сегодня, 09:46
Утром 28 сентября под массированный обстрел попали два села в Краснояружском районе. В Староселье насчитали 40 прилётов, в Теребрено — 14. Точной информации о последствиях пока нет. На месте работают правоохранители и силовики.
Ранее сообщалось, что в указанные сёла якобы прорвалась диверсионно-разведывательная группа. Однако оперштаб сообщил, что захода украинской ДРГ в Белгородскую область не было: пограничники и военные вступили в бой на линии разграничения. Как уточнили в Погрануправлении ФСБ, потерь среди личного состава у ведомства не было.
Что касается обстрела Краснояружского района, о нём ранее предупреждало и МЧС. Однако в рассылке говорилось о том, что огонь открыли по Теребрено и Задорожному.
В Староселье, напомним, с октября 2022 года действует режим ЧС.