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За утро в белгородском приграничье насчитали 54 прилёта

За утро в белгородском приграничье насчитали 54 прилёта

28 сентября 2023, 09:43
Фото: Bel.ru
ВСУ открыли огонь по Староселью и Теребрено в Краснояружском районе. Информация о последствиях всё ещё уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Ранее сообщалось, что в сёла якобы прорвалась ДРГ.
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Обстрел

Утром 28 сентября под массированный обстрел попали два села в Краснояружском районе. В Староселье насчитали 40 прилётов, в Теребрено — 14. Точной информации о последствиях пока нет. На месте работают правоохранители и силовики.

Ранее сообщалось, что в указанные сёла якобы прорвалась диверсионно-разведывательная группа. Однако оперштаб сообщил, что захода украинской ДРГ в Белгородскую область не было: пограничники и военные вступили в бой на линии разграничения. Как уточнили в Погрануправлении ФСБ, потерь среди личного состава у ведомства не было.

Что касается обстрела Краснояружского района, о нём ранее предупреждало и МЧС. Однако в рассылке говорилось о том, что огонь открыли по Теребрено и Задорожному.

В Староселье, напомним, с октября 2022 года действует режим ЧС.

Оперштаб прокомментировал слухи о прорыве диверсантов в Белгородскую область
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