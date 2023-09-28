ВСУ снова попытались атаковать Белгородскую область

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:12
Updated Сегодня, 15:12
28 сентября в Белгородской области сбили очередной беспилотник ВСУ. Система ПВО сработала около пяти часов вечера.
Где именно это произошло, не уточняется. Комментариев от региональной власти пока тоже не было.
Напомним, что ПВО в Белгородской области сработала и днём 28 сентября. Сбит беспилотник в Белгородском районе. Слышали взрыв, впрочем, и жители Белгорода.
Помимо этого, утром Теребрено и Староселье в Краснояружском районе попали под массированный обстрел ВСУ. Всего в сёлах насчитали более 50 прилётов. В Теребрено разрушения есть в десяти зданиях, семь из них — частные дома.
Оперштаб также ранее опроверг слухи о прорыве в украинской ДРГ в Краснояружский район. Сообщается, что бой был на линии разграничения.