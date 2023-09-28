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Published Сегодня, 15:10

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Беспилотники

ВСУ снова попытались атаковать Белгородскую область

28 сентября 2023, 15:10
Фото: Midjourney
Беспилотники

Минобороны отчиталось о сбитом в Белгородской области беспилотнике

В Белгородской области сработала система ПВО. Произошло это около 17:00, сообщили в Министерстве обороны РФ.
Сюжет
Пво

28 сентября в Белгородской области сбили очередной беспилотник ВСУ. Система ПВО сработала около пяти часов вечера.

Где именно это произошло, не уточняется. Комментариев от региональной власти пока тоже не было.

Напомним, что ПВО в Белгородской области сработала и днём 28 сентября. Сбит беспилотник в Белгородском районе. Слышали взрыв, впрочем, и жители Белгорода.

Помимо этого, утром Теребрено и Староселье в Краснояружском районе попали под массированный обстрел ВСУ. Всего в сёлах насчитали более 50 прилётов. В Теребрено разрушения есть в десяти зданиях, семь из них — частные дома.

Оперштаб также ранее опроверг слухи о прорыве в украинской ДРГ в Краснояружский район. Сообщается, что бой был на линии разграничения.

Названа причина взрыва, который слышали белгородцы
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Пво#Инна Рогова#Белгород#Минобороны#СВО
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