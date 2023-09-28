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Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Несколько цехов промпредприятия пострадали при обстреле Шебекино

ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области: что известно о последствиях

28 сентября 2023, 15:28
Фото: 1MI

Несколько цехов промпредприятия пострадали при обстреле Шебекино

Пострадавших среди мирных жителей нет. На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

ВСУ обстреляли Шебекино. Пострадало промышленное предприятие: на его территорию попала часть снарядов. Повреждения есть в нескольких производственных цехах.

Помимо этого, при обстреле задело линию электропередачи. Из-за этого без света на время остались некоторые жители Шебекино, Ржевки и Нежеголи.

Пострадавших среди мирных жителей нет, уточнил губернатор.

На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы. Продолжается подворовой обход.

Напомним, что около 17:00 в Белгородской области сбили беспилотник ВСУ. Помимо этого, система ПВО работала днём в Белгородском районе.

Под массированный обстрел утром 28 сентября попали сёла Краснояружского района. В Теребрено есть разрушения в семи частных домах и трёх административных зданиях.

Гладков сообщил о последствиях массированного обстрела Белгородской области
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