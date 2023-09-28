ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области: что известно о последствиях

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
ВСУ обстреляли Шебекино. Пострадало промышленное предприятие: на его территорию попала часть снарядов. Повреждения есть в нескольких производственных цехах.
Помимо этого, при обстреле задело линию электропередачи. Из-за этого без света на время остались некоторые жители Шебекино, Ржевки и Нежеголи.
Пострадавших среди мирных жителей нет, уточнил губернатор.
На месте происшествия работают аварийные и оперативные службы. Продолжается подворовой обход.
Напомним, что около 17:00 в Белгородской области сбили беспилотник ВСУ. Помимо этого, система ПВО работала днём в Белгородском районе.
Под массированный обстрел утром 28 сентября попали сёла Краснояружского района. В Теребрено есть разрушения в семи частных домах и трёх административных зданиях.