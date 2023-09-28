Владимир Путин назначил судей в Белгородской области

Напомним, что в 2020 году президент также назначил судей в Белгородской области. Ольга Селюкова была назначена судьёй Свердловского райсуда. Судьёй в Вейделевском районном суде стал Валерий Пустовойтов, а в Шебекинском райсуде — Евгений Ермошин. Судьёй Свердловского райсуда Белгорода был назначен Сергей Берестовой.