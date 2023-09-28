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Суд

Владимир Путин назначил судей в Белгородской области

28 сентября 2023, 13:15
Фото: 1MI
Суд
Назначения коснулись четырёх человек. Соответствующий указ вышел на официальном сайте правовых актов.

Президент России Владимир Путин выпустил указ о назначении судей. Документ подписан от 27 сентября 2023 года.

Так, указом главы государства на должность заместителя председателя Белгородского областного суда назначен Сергей Коцюмбас. Срок действия его полномочий составит ещё шесть лет.

Александр Котельвин стал председателем Яковлевского районного суда. Алексей Петряев продолжит занимать должность заместителя председателя Арбитражного суда Белгородской области. Судьёй Октябрьского районного суда Белгорода стала Наталья Приходько.

Напомним, что в 2020 году президент также назначил судей в Белгородской области. Ольга Селюкова была назначена судьёй Свердловского райсуда. Судьёй в Вейделевском районном суде стал Валерий Пустовойтов, а в Шебекинском райсуде — Евгений Ермошин. Судьёй Свердловского райсуда Белгорода был назначен Сергей Берестовой.

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