В центральном парке Шебекино разрушаются аттракционы

Posted Сегодня, 17:17
Published Сегодня, 17:17
Modified Сегодня, 17:19
Updated Сегодня, 17:19
«Читали в местном канале, что аттракционы в центральном парке принадлежат частнику. Надо их найти, пусть нам подарят, раз им не нужно. Стоят, разваливаются, их ломают подростки», — написал в обращении местный житель.
Владимир Жданов ответил, что аттракционы в центральном парке, действительно, находятся в неудовлетворительном состоянии.
Планировали мы открытие этих аттракционов, но оперативная обстановка нам этого сделать не позволила. Переговорил с собственником. В любом случае будем их приводить в порядок, рано или поздно они заработают.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа
Напомним, 6 августа в Белгороде открыли новый парк аттракционов с платным входом. Скоро там же установят колесо обозрения, которое раньше планировали разместить на Харьковской горе областного центра.