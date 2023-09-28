Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:17

Published Сегодня, 17:17

Modified Сегодня, 17:19

Updated Сегодня, 17:19

В центральном парке Шебекино разрушаются аттракционы

В центральном парке Шебекино разрушаются аттракционы

28 сентября 2023, 17:17
Фото: 1MI
Местные жители сообщили главе Шебекинского округа Владимиру Жданову о том, что в центральном парке районного центра разрушаются аттракционы. Их никто не охраняет, поэтому их безнаказанно ломают подростки. Чиновник информацию подтвердил.

«Читали в местном канале, что аттракционы в центральном парке принадлежат частнику. Надо их найти, пусть нам подарят, раз им не нужно. Стоят, разваливаются, их ломают подростки», — написал в обращении местный житель.

Владимир Жданов ответил, что аттракционы в центральном парке, действительно, находятся в неудовлетворительном состоянии.

Планировали мы открытие этих аттракционов, но оперативная обстановка нам этого сделать не позволила. Переговорил с собственником. В любом случае будем их приводить в порядок, рано или поздно они заработают.
Владимир Жданов, глава Шебекинского округа

Напомним, 6 августа в Белгороде открыли новый парк аттракционов с платным входом. Скоро там же установят колесо обозрения, которое раньше планировали разместить на Харьковской горе областного центра.

Уже не на Харгоре: колесо обозрения в Белгороде снова поменяло место
Узнать подробнее
Читайте также:
Стало известно, когда вход в новый парк аттракционов в Белгороде станет бесплатнымАттракционы, батуты и велосипеды: как активно провести выходные с семьёй в Белгороде?
#Город#Шебекино#Центральный парк#Аттракционы#Белгород#Владимир Жданов#Милена Фишер
Подпишитесь
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области: что известно о последствиях
Сегодня, 15:28
Сложности с кровью и нервами: чем чаще болели белгородцы в 2022-м
Сегодня, 14:29
Спецпроект. Кто следующий? В Белгородской области выросло число коррупционных преступлений
Сегодня, 13:10
Румынское гражданство: что скрывал задержанный директор белгородской компании
Сегодня, 12:03
Митрополит Иоанн предложил черпать трудовые ресурсы из исправительных учреждений
Сегодня, 14:40
Стало известно, когда вход в новый парк аттракционов в Белгороде станет бесплатным
Сегодня, 14:52