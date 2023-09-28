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Posted Сегодня, 10:11

Published Сегодня, 10:11

Modified Сегодня, 10:13

Updated Сегодня, 10:13

Следы в небе после громких звуков над Белгородом

В небе над Белгородом вновь было громко

28 сентября 2023, 10:11
Фото: "БелПлюс"
Следы в небе после громких звуков над Белгородом

Белгородцы сообщают о взрывах в небе

Громкие звуки услышали жители Харьковской горы. Горожане публикуют фото следов в небе.

В Белгороде вновь было громко. Грохот раздался после полудня. Отчётливо его слышали жители Харьковской горы. Спустя время в Сети появились фото следов в небе.

Официальных комментариев по ситуации пока не было.

Напомним, что утро в Белгородской области началось неспокойно. Сообщалось, что украинская ДРГ якобы прорвалась в регион. Однако оперштаб заявил, что захода диверсантов не было — бой шёл на линии разграничения.

Вместе с тем Краснояружский район попал под массированный обстрел ВСУ. Только за это утро в двух сёлах насчитали 54 прилёта.

Помимо этого, под обстрелы попал и Шебекинский горокруг. В рассылке РСЧС говорилось об атаке на Новую Таволжанку, Безлюдовку, Муром.

Следы в небе после громких звуков над БелгородомСледы в небе после громких звуков над Белгородом
Следы в небе после громких звуков над Белгородом
Фото: "БелПлюс"
Стала известна причина громких звуков в Белгороде
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