В небе над Белгородом вновь было громко

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
В Белгороде вновь было громко. Грохот раздался после полудня. Отчётливо его слышали жители Харьковской горы. Спустя время в Сети появились фото следов в небе.
Официальных комментариев по ситуации пока не было.
Напомним, что утро в Белгородской области началось неспокойно. Сообщалось, что украинская ДРГ якобы прорвалась в регион. Однако оперштаб заявил, что захода диверсантов не было — бой шёл на линии разграничения.
Вместе с тем Краснояружский район попал под массированный обстрел ВСУ. Только за это утро в двух сёлах насчитали 54 прилёта.
Помимо этого, под обстрелы попал и Шебекинский горокруг. В рассылке РСЧС говорилось об атаке на Новую Таволжанку, Безлюдовку, Муром.