В Белгородской опровергли слухи о прорыве ДРГ и назвали число добровольцев на СВО

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:50
Updated Сегодня, 15:50
Утром 28 сентября в соцсетях распространилась информация о прорыве украинской диверсионной группы на территорию Краснояружского района. Якобы ДРГ зашла со стороны сёл Староселье и Теребрено.
В оперштабе Белгородской области опровергли эту информацию. Они сообщили, что захода диверсантов в регион не было, однако бой на границе и правда шёл.
Позже информацию оперштаба подтвердили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России. Пограничники совместно с военнослужащими открыли огонь по диверсантам. Потерь у погрануправления не было.
Кроме этого, белгородцам напомнили, что в Староселье действует режим ЧС с октября 2022 года. А информация об эвакуации жителей села Теребрено оказалась ложной.
Отметим, что за 28 сентября населённые пункты Белгородской области неоднократно попадали под огонь ВСУ. Атаки начались с самого утра: об обстрелах предупреждали жителей Задорожного и Теребрено в Краснояружском районе, а также Безлюдовки и Новой Таволжанки в Шебекинском округе.
Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что за утро в двух сёлах Краснояружского района зафиксировали 54 прилёта: в Староселье их насчитали 40, в Теребрено — 14. Во втором селе разрушения зафиксировали в семи частных домах и трёх административных зданиях. Пострадавших в результате атаки нет.
Белгородцев сегодня тоже испугали громкие звуки, связанные с работой системы ПВО. Обошлось без последствий.
Уже вечером стало известно о сбитом в регионе беспилотнике и об обстреле Шебекино. Во втором случае повреждения получили несколько производственных цехов промышленного предприятия.
Точное число добровольцев, зарегистрированных в Белгородской области, назвал начальник пункта отбора на военную службу по контракту Роман Козлов. Он рассказал, что контракты на военную службу с начала года подписали около 2 тыс. человек. Чаще всего добровольцами уходят белгородцы старше 30 лет.
Роман Козлов отметил, что добровольцев отправляют на военную службу не сразу: сначала они проходят обучение в специальном центре. Также для всех кандидатов устраивают профессионально-психологические отборы и медосмотры на базе областного отделения ДОСААФ.
Кроме этого, в ДОСААФ установлены интерактивные тренажёры, которые позволяют военнослужащим вспомнить или изучить не известные ранее средства ведения боя.
Всего в России с начала 2023 года контракты на военную службу подписали 300 тыс. человек. Об этом ранее говорил президент Владимир Путин.
22 сентября в одном из домов в Шебекино произошёл взрыв газового баллона. В результате ЧП пострадали семеро человек, включая хозяина дома, который являлся «гражданином Советского Союза»*.
Сегодня, 28 сентября, редакции Бел.Ру стало известно, что хозяин разрушенного дома скончался в больнице от полученных травм. Врачи на протяжении недели пытались реанимировать мужчину, но не удалось.
Ранее глава минздрава Белгородской области Андрей Иконников сообщал, что четырём пострадавшим при взрыве дома госпитализация не потребовалась, а других трёх бригады скорой помощи отвезли в больницы. Один из раненых находился в тяжёлом состоянии.
В отношении погибшего белгородца возбудили уголовное дело за посягательство на жизнь правоохранителей (статья 317 УК РФ).
*В августе 2022 года Минюст включил «Граждан СССР» в реестр экстремистских организаций.