В Белгородской опровергли слухи о прорыве ДРГ и назвали число добровольцев на СВО

В четверг, 28 сентября, белгородцев взволновали слухи о заходе диверсантов в Краснояружский район. В это же время жители региона обсуждали, сколько добровольцев ушли на СВО с начала 2023 года, а также узнали о кончине «гражданина СССР»*, по чьей вине взорвался газовый баллон в доме в Шебекино.

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