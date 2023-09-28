Утро в Белгородской области началось с массированного обстрела

Напомним, что в другом приграничном районе — Валуйском горокруге — от обстрелов с начала СВО пострадало более 900 домов. Большую часть уже восстановили. Тем не менее ВСУ продолжают обстрелы Валуйского горокруга, есть новые разрушения.