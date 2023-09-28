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Published Сегодня, 07:38

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Обстрел

Утро в Белгородской области началось с массированного обстрела

28 сентября 2023, 07:38
Фото: 1MI
Обстрел

ВСУ с утра обстреляли четыре села в Белгородской области

Об опасности предупреждали жителей Краснояружского района и Шебекинского горокруга. С утра под огнём ВСУ, согласно рассылке МЧС, были как минимум четыре населённых пункта.
Сюжет
МЧС

В Белгородской области утро четверга, 28 сентября, выдалось неспокойным. Под огнём ВСУ оказались несколько населённых пунктов. Об опасности стало известно из рассылки МЧС.

Так, об обстрелах предупреждали жителей Задорожного и Теребрено в Краснояружском районе. Помимо этого, под огнём ВСУ были Безлюдовка и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге.

О ситуации в Краснояружском районе на момент написания заметки официальной информации не было. Что касается Шебекинского горокруга, прилёты подтверждали местные жители в Сети.

Напомним, что в другом приграничном районе — Валуйском горокруге — от обстрелов с начала СВО пострадало более 900 домов. Большую часть уже восстановили. Тем не менее ВСУ продолжают обстрелы Валуйского горокруга, есть новые разрушения.

Более 900 домов в приграничном районе Белгородской области пострадали от обстрелов
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