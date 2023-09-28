Утро в Белгородской области началось с массированного обстрела

Posted Сегодня, 07:38
Published Сегодня, 07:38
Modified Сегодня, 07:40
Updated Сегодня, 07:40
В Белгородской области утро четверга, 28 сентября, выдалось неспокойным. Под огнём ВСУ оказались несколько населённых пунктов. Об опасности стало известно из рассылки МЧС.
Так, об обстрелах предупреждали жителей Задорожного и Теребрено в Краснояружском районе. Помимо этого, под огнём ВСУ были Безлюдовка и Новая Таволжанка в Шебекинском горокруге.
О ситуации в Краснояружском районе на момент написания заметки официальной информации не было. Что касается Шебекинского горокруга, прилёты подтверждали местные жители в Сети.
Напомним, что в другом приграничном районе — Валуйском горокруге — от обстрелов с начала СВО пострадало более 900 домов. Большую часть уже восстановили. Тем не менее ВСУ продолжают обстрелы Валуйского горокруга, есть новые разрушения.