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Published Сегодня, 12:17

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Updated Сегодня, 12:19

Уполномоченный по правам человека в Белгородской области сложил свои полномочия

Уполномоченный по правам человека в Белгородской области сложил свои полномочия

28 сентября 2023, 12:17
Фото: 1MI
Александр Панин подал заявление о досрочном сложении своих полномочий. Соответствующее постановление приняли депутаты облдумы.

В ходе заседания облдумы депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий уполномоченного по правам человека в Белгородской области Александра Панина.

Как отметил председатель заксобрания Юрий Клепиков, в облдуму поступило заявление Панина о досрочном уходе с должности. Данное обращение было согласовано с уполномоченным по правам человека в РФ.

Депутаты заявление Панина поддержали.

Напомним, ранее стало известно, что Александра Панина на должности омбудсмена сменит Жанна Киреева. Ранее она руководила пресс-службой региональной прокуратуры.

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#Белгородская область#Депутаты#Заявление#Уполномоченный по правам человека#Облдума#Омбудсмен#Белгород#Кристина Семенчук#Досрочное сложение полномочий#Жанна Киреева
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