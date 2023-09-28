Уполномоченный по правам человека в Белгородской области сложил свои полномочия

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:19
Updated Сегодня, 12:19
В ходе заседания облдумы депутаты рассмотрели вопрос о досрочном прекращении полномочий уполномоченного по правам человека в Белгородской области Александра Панина.
Как отметил председатель заксобрания Юрий Клепиков, в облдуму поступило заявление Панина о досрочном уходе с должности. Данное обращение было согласовано с уполномоченным по правам человека в РФ.
Депутаты заявление Панина поддержали.
Напомним, ранее стало известно, что Александра Панина на должности омбудсмена сменит Жанна Киреева. Ранее она руководила пресс-службой региональной прокуратуры.