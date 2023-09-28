Украинский беспилотник попытался атаковать город в приграничье

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:58
Updated Сегодня, 07:58
Сегодня, 28 сентября, в восемь утра стало известно о попытке атаки с помощью беспилотника на Брянск. БПЛА самолётного типа заметили на подлёте к городу и силами радиоэлектронной борьбы смогли его уничтожить.
По предварительным данным, пострадавших и повреждений в результате падения дрона нет. На месте работали оперативные и экстренные службы.
Напомним, что вчера в Белгородской области при обстреле ВСУ оказался ранен местный житель села Большетроицкое в Шебекинском округе. Белгородец в момент атаки косил траву на своём участке. Мужчину с осколочными ранениями бедра доставили в городскую больницу №2 в Белгороде.