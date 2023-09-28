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Беспилотник

Украинский беспилотник попытался атаковать город в приграничье

28 сентября 2023, 07:40
Фото: 1MI
Беспилотник

Беспилотник ВСУ сбили на подлёте к Брянску

Атаки удалось избежать: силы РЭБ уничтожили дрон на подлёте к столице. О произошедшем рассказали «Брянские новости» со ссылкой на губернатора области Александра Богомаза.

Сегодня, 28 сентября, в восемь утра стало известно о попытке атаки с помощью беспилотника на Брянск. БПЛА самолётного типа заметили на подлёте к городу и силами радиоэлектронной борьбы смогли его уничтожить.

По предварительным данным, пострадавших и повреждений в результате падения дрона нет. На месте работали оперативные и экстренные службы.

Напомним, что вчера в Белгородской области при обстреле ВСУ оказался ранен местный житель села Большетроицкое в Шебекинском округе. Белгородец в момент атаки косил траву на своём участке. Мужчину с осколочными ранениями бедра доставили в городскую больницу №2 в Белгороде.

Более 900 домов в приграничном районе Белгородской области пострадали от обстрелов
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#Белгородская область#Происшествия#Беспилотник#Брянская область#Дрон#Приграничье#Александра Склярова#Александр Богомаз#БПЛА#РЭБ
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