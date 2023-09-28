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Сергей Довгалюк, Дмитрий Прокопов и Татьяна Киреева назначены областной думой Белгородской области в качестве вице-губернаторов

Троих новых вице-губернаторов утвердили в Белгородской области

28 сентября 2023, 10:09
Фото: 1MI
Сергей Довгалюк, Дмитрий Прокопов и Татьяна Киреева назначены областной думой Белгородской области в качестве вице-губернаторов
Депутаты облдумы утвердили в должностях заместителей Вячеслава Гладкова.

В качестве заместителей губернатора областная дума Белгородской области поддержала назначения Сергея Довгалюка, Дмитрия Прокопова и Татьяны Киреевой.

Сергей Довгалюк, согласно биографическим сведениям, имеет значительный опыт работы на руководящих должностях в государственных учреждениях и организациях, связанных с госрезервом. В 1997 году он окончил Воронежский военный институт радиоэлектроники. Прошёл военную службу до 2009 года. На данный момент уволен в запас в звании подполковника и является ветераном боевых действий. Также в 2021 году Сергей Довгалюк стал зампредседателя правительства Иркутской области, курировал министерство жилищной политики и энергетики, минстрой, министерства транспорта и дорожного хозяйства, службы по тарифам и госжилнадзор. В 2023 году его назначили замгубернатора Иркутской области. С 1 сентября 2023 года он назначен временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора Белгородской области, отвечающего за сферу ЖКХ.

Сергей Довгалюк, врио заместителя губернатора Белгородской области по ЖКХ.Сергей Довгалюк, врио заместителя губернатора Белгородской области по ЖКХ.
Сергей Довгалюк, врио заместителя губернатора Белгородской области по ЖКХ.
Фото: Официальная страница во Вконтакте

Дмитрий Прокопов проходил военную службу по контракту в пограничных войсках России более 40 лет. Он также является ветераном военной службы и боевых действий. В июне 2023 года он стал советником главы региона по вопросам взаимодействия с силовыми структурами. В 1987 году окончил высшее пограничное командное училище ВДВ СССР имени Дзержинского, в 2001 году — академию Федеральной пограничной службы РФ. Имеет большой опыт работы на различных руководящих должностях в структурных подразделениях Пограничной службы ФСБ России. В июне 2023 года стал советником губернатора Белгородской области на общественных началах по вопросам взаимодействия с силовыми структурами.

Татьяна Киреева ранее занимала должность министра по делам молодёжи. С апреля 2023 года она назначена временно исполняющей обязанности заместителя губернатора — министра по делам молодёжи. В 1998 году она закончила учёбу в Белгородском юридическом институте МВД России. Начала работать в органах внутренних дел с 1994 года, а в марте 2013 года получила должность начальника отдела информации и связей с общественностью УМВД по Белгородской области. В августе 2013 года Татьяна Киреева стала руководить аналогичным отделом в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Также имела опыт работы исполнительным директором телерадиокомпании «Мир Белогорья» и заместителем начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, где возглавляла отдел массовых коммуникаций и общественных отношений.

Татьяна Киреева, врио заместителя губернатора Белгородской области министр по делам молодёжи Белгородской областиТатьяна Киреева, врио заместителя губернатора Белгородской области министр по делам молодёжи Белгородской области
Татьяна Киреева, врио заместителя губернатора Белгородской области министр по делам молодёжи Белгородской области
Фото: Официальная страница ВКонтакте

Также депутаты единогласно согласовали назначение Дмитрия Гладского в качестве первого заместителя губернатора Белгородской области.

#Общество#Белгородская область#Новости Белгорода#Белгород#Татьяна Лукащева#Дмитрий Прокопов#Татьяна Киреева#Сергей Довгалюк#Заместители губернатора
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