Троих новых вице-губернаторов утвердили в Белгородской области

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:11
Updated Сегодня, 10:11
В качестве заместителей губернатора областная дума Белгородской области поддержала назначения Сергея Довгалюка, Дмитрия Прокопова и Татьяны Киреевой.
Сергей Довгалюк, согласно биографическим сведениям, имеет значительный опыт работы на руководящих должностях в государственных учреждениях и организациях, связанных с госрезервом. В 1997 году он окончил Воронежский военный институт радиоэлектроники. Прошёл военную службу до 2009 года. На данный момент уволен в запас в звании подполковника и является ветераном боевых действий. Также в 2021 году Сергей Довгалюк стал зампредседателя правительства Иркутской области, курировал министерство жилищной политики и энергетики, минстрой, министерства транспорта и дорожного хозяйства, службы по тарифам и госжилнадзор. В 2023 году его назначили замгубернатора Иркутской области. С 1 сентября 2023 года он назначен временно исполняющим обязанности заместителя Губернатора Белгородской области, отвечающего за сферу ЖКХ.
Дмитрий Прокопов проходил военную службу по контракту в пограничных войсках России более 40 лет. Он также является ветераном военной службы и боевых действий. В июне 2023 года он стал советником главы региона по вопросам взаимодействия с силовыми структурами. В 1987 году окончил высшее пограничное командное училище ВДВ СССР имени Дзержинского, в 2001 году — академию Федеральной пограничной службы РФ. Имеет большой опыт работы на различных руководящих должностях в структурных подразделениях Пограничной службы ФСБ России. В июне 2023 года стал советником губернатора Белгородской области на общественных началах по вопросам взаимодействия с силовыми структурами.
Татьяна Киреева ранее занимала должность министра по делам молодёжи. С апреля 2023 года она назначена временно исполняющей обязанности заместителя губернатора — министра по делам молодёжи. В 1998 году она закончила учёбу в Белгородском юридическом институте МВД России. Начала работать в органах внутренних дел с 1994 года, а в марте 2013 года получила должность начальника отдела информации и связей с общественностью УМВД по Белгородской области. В августе 2013 года Татьяна Киреева стала руководить аналогичным отделом в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Также имела опыт работы исполнительным директором телерадиокомпании «Мир Белогорья» и заместителем начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, где возглавляла отдел массовых коммуникаций и общественных отношений.
Также депутаты единогласно согласовали назначение Дмитрия Гладского в качестве первого заместителя губернатора Белгородской области.