Троих новых вице-губернаторов утвердили в Белгородской области

Татьяна Киреева ранее занимала должность министра по делам молодёжи. С апреля 2023 года она назначена временно исполняющей обязанности заместителя губернатора — министра по делам молодёжи. В 1998 году она закончила учёбу в Белгородском юридическом институте МВД России. Начала работать в органах внутренних дел с 1994 года, а в марте 2013 года получила должность начальника отдела информации и связей с общественностью УМВД по Белгородской области. В августе 2013 года Татьяна Киреева стала руководить аналогичным отделом в ГУ МВД по Краснодарскому краю. Также имела опыт работы исполнительным директором телерадиокомпании «Мир Белогорья» и заместителем начальника департамента внутренней и кадровой политики Белгородской области, где возглавляла отдел массовых коммуникаций и общественных отношений.