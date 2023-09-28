Строительно-монтажные работы нового детсада под Белгородом обойдутся в 55,8 млн руб

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:57
Министерство строительства Белгородской области заключило контракт с компанией «Технология коммерции» на проведение строительно-монтажных работ по строительству детского сада на 220 мест в микрорайоне Новые сады в Новосадовом Белгородского района. Всего на эти цели выделили 55,8 млн рублей.
Детский сад будет одноэтажным площадью 3280 квадратных метров. Подрядчик должен будет установить перегородки стен и провести облицовку, оборудовать кровлю и проёмы, а также провести отделочные работы и сети инженерного обеспечения.
При этом самостоятельно без привлечения субподрядчиков исполнитель должен будет накрыть кровлю, провести фасадные и внутренние отделочные работы.
Для работы детского сада купят электроплиту, столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и другое оборудование.
К строительно-монтажным работам приступят 1 января 2024 года.
Напомним, ранее стало известно, что строительство детского сада в Новосадовом задержалось. Сдать объект планировали в декабре 2022 года, однако сроки в итоге перенесли на декабрь 2023 года.