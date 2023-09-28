Строительно-монтажные работы нового детсада под Белгородом обойдутся в 55,8 млн руб

Министерство строительства Белгородской области заключило контракт с компанией «Технология коммерции» на проведение строительно-монтажных работ по строительству детского сада на 220 мест в микрорайоне Новые сады в Новосадовом Белгородского района. Всего на эти цели выделили 55,8 млн рублей.