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Строительно-монтажные работы нового детсада под Белгородом обойдутся в 55,8 млн руб

Строительно-монтажные работы нового детсада под Белгородом обойдутся в 55,8 млн руб

28 сентября 2023, 06:55
Фото: 1MI
Объект появится в Новосадовом и сможет принять 220 детей. Подробности описаны в документах госзакупки.

Министерство строительства Белгородской области заключило контракт с компанией «Технология коммерции» на проведение строительно-монтажных работ по строительству детского сада на 220 мест в микрорайоне Новые сады в Новосадовом Белгородского района. Всего на эти цели выделили 55,8 млн рублей.

Детский сад будет одноэтажным площадью 3280 квадратных метров. Подрядчик должен будет установить перегородки стен и провести облицовку, оборудовать кровлю и проёмы, а также провести отделочные работы и сети инженерного обеспечения.

При этом самостоятельно без привлечения субподрядчиков исполнитель должен будет накрыть кровлю, провести фасадные и внутренние отделочные работы.

Для работы детского сада купят электроплиту, столы, шкафы под мойки, холодильные шкафы и другое оборудование.

К строительно-монтажным работам приступят 1 января 2024 года.

Напомним, ранее стало известно, что строительство детского сада в Новосадовом задержалось. Сдать объект планировали в декабре 2022 года, однако сроки в итоге перенесли на декабрь 2023 года.

Жалобы и СМИ помогли: проблемный детский сад в Белгороде проверят
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#Белгородский район#Строительство#Госзакупки#Эксклюзив#Детский сад#Белгород#Кристина Семенчук#Подрядчик#Отделочные работы
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