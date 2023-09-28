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Добровольцы

Стало известно, сколько белгородцев с начала года ушли добровольцами на СВО

28 сентября 2023, 06:59
Фото: 1MI
Добровольцы

Около 2 тысяч белгородцев подписали контракты с Минобороны с начала года

Чаще всего добровольцами становятся белгородцы старше 30 лет. Статистику сообщает «Мир Белогорья» со ссылкой на начальника пункта отбора на военную службу по контракту при ДОСААФ Романа Козлова.
Сюжет
СВО

Начальник пункта отбора на военную службу по контракту на базе областного отделения ДОСААФ Роман Козлов рассказал, что с начала года контракт на военную службу подписали около 2 тыс. белгородцев. Известно, что чаще всего добровольцами становятся мужчины старше 30 лет.

Как только белгородцы подписывают контракты, их отправляют в учебный центр. Там они ходят на занятия по тактической, медицинской и огневой подготовке. В среднем на занятия уходит от пары недель до месяца — длительность зависит от навыков контрактников.

Кроме этого, кандидаты проходят профессионально-психологические отборы и медицинские осмотры на базе областного отделения ДОСААФ. Здесь же установлены интерактивные тренажёры, которые позволяют вспомнить или изучить неизвестные ранее средства ведения боя. Инструктаж проводят сотрудники пункта отбора на контрактную службу.

Напомним, что всего в России с начала 2023 года контракты на службу в ВС РФ подписали 300 тыс. человек. Статистику в середине сентября привёл президент Владимир Путин.

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#Белгородская область#Добровольцы#Контракт#Белгород#Минобороны#Контрактники#СВО#Александра Склярова
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