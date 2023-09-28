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Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:54

Updated Сегодня, 14:54

Парк аттракционов "Калейдоскоп" в Белгороде

Стало известно, когда вход в новый парк аттракционов в Белгороде станет бесплатным

28 сентября 2023, 14:52
Фото: группа парка аттракционов "Калейдоскоп" в ВК
Парк аттракционов "Калейдоскоп" в Белгороде

Зимой вход в парк аттракционов в Белгороде будет бесплатным

Правда, работать аттракционы в это время уже не будут. Вместе с тем в парке планируют установить ледовый каток. Подробности сообщили в Telegram-канале «Калейдоскопа».

Вход в новый парк «Калейдоскоп» в Белгороде зимой будет бесплатным. Однако покататься на аттракционах не получится: дело в том, что работать они не будут. Пока предполагается, что аттракционы не закроют до начала ноября.

Вместе с тем в парке должны установить ледовый каток. Его площадь составит 1 тыс. кв. м. Планируется, что он заработает в начале декабря. К Новому году в парке также хотят нарядить ёлку и украсить локации праздничной иллюминацией.

Рассказали в парке и о планах на дальнейшее развитие. Так, уже в этом году в Белгород должны поступить первые детали колеса обозрения. Ранее сообщалось, что высота колеса составит 50 метров. Одновременно кататься на нём смогут 108 человек. К слову, место установки колеса ранее не раз меняли. Среди предложений звучали площадка за культурным центром «Октябрь», Южный парк на Харгоре.

В следующем сезоне также должны запустить автодром, обсуждается и установка русских горок.

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