Стало известно, когда вход в новый парк аттракционов в Белгороде станет бесплатным

Рассказали в парке и о планах на дальнейшее развитие. Так, уже в этом году в Белгород должны поступить первые детали колеса обозрения. Ранее сообщалось, что высота колеса составит 50 метров. Одновременно кататься на нём смогут 108 человек. К слову, место установки колеса ранее не раз меняли. Среди предложений звучали площадка за культурным центром «Октябрь», Южный парк на Харгоре.