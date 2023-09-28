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Состоящий на учёте у нарколога белгородец украл из магазина более 40 пачек масла

Состоящий на учёте у нарколога белгородец украл из магазина более 40 пачек масла

28 сентября 2023, 08:41
Фото: 1MI
Житель Белгорода зашёл в магазин в Строителе и украл с полки магазина 44 пачки масла на сумму более 3 тыс. рублей. За это ему грозит до двух лет лишения свободы, сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
Кража

Кража произошла в одном из супермаркетов Строителя в Яковлевском городском округе. 32-летний житель сложил в свой пакет 44 пачки масла с полки магазина, а затем направился к выходу, минуя кассу. Общая стоимость ущерба составила более 3 тыс. рублей.

Произошедшее преступление заметил участковый уполномоченный ОМВД, когда просматривал записи с камер видеонаблюдения. Подозреваемым оказался неоднократно судимый и состоящий на учёте у врача-нарколога житель Белгорода.

Белгородца уже задержали. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ («Кража»). Горожанину грозит до двух лет лишения свободы.

Сотрудники правоохранительных органов проверяют причастность мужчины к другим подобным преступлениям.

Момент кражи пачек масла
Видео: пресс-служба УМВД России по Белгородской области
Белгородец вернулся извиниться за неудавшуюся автомобильную кражу и попался полиции
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