Сложности с кровью и нервами: чем чаще болели белгородцы в 2022-м

В регионе в 2022 году жители региона чаще всего страдали от болезней системы кровообращения, болезни крови, кроветворных органов и нервной системы. По данным направлениям рост составил от 13,2 до 27,6%. Подробнее указано в документе областного правительства.

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