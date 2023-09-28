Сложности с кровью и нервами: чем чаще болели белгородцы в 2022-м

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:29
Updated Сегодня, 14:29
По данным статистики первичной заболеваемости в Белгородской области в 2022 году лидирующие места занимали болезни системы кровообращения, болезни крови, кроветворных органов, болезни нервной системы.
Рост заболеваемости зарегистрирован по следующим направлениям:
При этом жители региона стали меньше страдать от врождённых аномалий (пороков развития), деформации и хромосомных нарушений (снижение на 78,3%).
Показатель общей заболеваемости лиц старше трудоспособного возраста за последний год увеличился на 5,1%. Рост заболеваемости зарегистрирован по следующим направлениям: