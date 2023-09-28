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Сложности с кровью и нервами: чем чаще болели белгородцы в 2022-м

Сложности с кровью и нервами: чем чаще болели белгородцы в 2022-м

28 сентября 2023, 14:29
Фото: 1MI
В регионе в 2022 году жители региона чаще всего страдали от болезней системы кровообращения, болезни крови, кроветворных органов и нервной системы. По данным направлениям рост составил от 13,2 до 27,6%. Подробнее указано в документе областного правительства.

По данным статистики первичной заболеваемости в Белгородской области в 2022 году лидирующие места занимали болезни системы кровообращения, болезни крови, кроветворных органов, болезни нервной системы.

Рост заболеваемости зарегистрирован по следующим направлениям:

  • болезни системы кровообращения — на 27,6%;
  • болезни крови, кроветворных органов — на 17,3%;
  • болезни нервной системы — на 13,2%;
  • болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани — на 6,2%;
  • психические расстройства и расстройства поведения — на 4,6%;
  • болезни органов дыхания — на 1,9%.

При этом жители региона стали меньше страдать от врождённых аномалий (пороков развития), деформации и хромосомных нарушений (снижение на 78,3%).

Показатель общей заболеваемости лиц старше трудоспособного возраста за последний год увеличился на 5,1%. Рост заболеваемости зарегистрирован по следующим направлениям:

  • болезни нервной системы — на 14,3%;
  • врождённые аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные нарушения — на 11,1%;
  • болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ — на 10,2%;
  • болезни мочеполовой системы — на 9,1%;
  • новообразования — на 8,5%;
  • психические расстройства и расстройства поведения — на 8,3%;
  • болезни глаза и его придаточного аппарата — на 7,8%;
  • болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани — на 7,4%.
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#Общество#Белгородская область#Статистика#Болезни#Эксклюзив#Система кровообращения#Белгород
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