Румынское гражданство: что скрывал задержанный директор белгородской компании

Posted Сегодня, 12:03
Published Сегодня, 12:03
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Отмечается, что паспорт Румынии у фигуранта имелся с июня 2018 года. Документ задержанный тщательно скрывал: о наличии у подозреваемого гражданства в другой стране в органах по надзору в сфере миграции не знали.
По итогу на замдиректора завели ещё одно уголовное дело — по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по передаче уведомления о наличии иностранного государства).
О задержании руководства стало известно утром 15 августа: директора и его зама подозревают в хищении бюджетных средств на 3 млн рублей. По данным Следкома, руководители фирмы пытались присвоить средства, выделенные на строительство домов для многодетных семей по государственным программам. Задержанных топ-менеджеров заключили под стражу — до 6 октября.