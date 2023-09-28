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Published Сегодня, 12:03

Modified Сегодня, 12:05

Updated Сегодня, 12:05

Паспорт

Румынское гражданство: что скрывал задержанный директор белгородской компании

28 сентября 2023, 12:03
Фото: 1MI
Паспорт

У задержанного директора белгородской компании обнаружили румынский паспорт

У замдиректора ООО «БИК-Сити» во время обысков нашли румынский паспорт: задержанный долгое время скрывал его от государства. Подробности сообщили в пресс-службе УФСБ по Белгородской области.

Отмечается, что паспорт Румынии у фигуранта имелся с июня 2018 года. Документ задержанный тщательно скрывал: о наличии у подозреваемого гражданства в другой стране в органах по надзору в сфере миграции не знали.

По итогу на замдиректора завели ещё одно уголовное дело — по статье 330.2 УК РФ (неисполнение обязанности по передаче уведомления о наличии иностранного государства).

О задержании руководства стало известно утром 15 августа: директора и его зама подозревают в хищении бюджетных средств на 3 млн рублей. По данным Следкома, руководители фирмы пытались присвоить средства, выделенные на строительство домов для многодетных семей по государственным программам. Задержанных топ-менеджеров заключили под стражу — до 6 октября.

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#Белгородская область#Уголовное дело#Паспорт#ФСБ#Белгород#Строительство домов#Артем Черненко#БИК-Сити
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