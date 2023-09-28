Новосибирская фирма судится с белгородской УК «Зелёная долина» из-за долгов

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:27
Updated Сегодня, 08:27
Согласно картотеке дел, организация из Новосибирска «РостАгро» обратилась в суд с иском к белгородской УК «Зелёная долина» и кормовой компании «Зелёная долина». Истец попросил взыскать солидарно задолженность по договору поставки в размере 11 млн рублей и неустойку (664 тысяч рублей и 264 тысяч рублей соответственно).
Также истец потребовал начислять неустойку в размере 0,06% для УК «Зелёная долина» и 0,1% для кормовой компании «Зелёная долина» за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательств.
Суд иск принял. Предварительное заседание состоится 23 октября.
Напомним, в прошлом году сотрудники молочного комплекса ГК «Зелёная долина» написали коллективную жалобу. В обращении было указано, что на предприятии нет противоскользящего покрытия на полу, а некоторые работники не получили спецодежду и обувь.
Нарушения обнаружили в фирме «МК Северский Донец» на молочном комплексе «Ромашка». В итоге прокуратура внесла представление директору организации, а также возбудила четыре дела об административном правонарушении.