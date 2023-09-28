Новосибирская фирма судится с белгородской УК «Зелёная долина» из-за долгов

Согласно картотеке дел, организация из Новосибирска «РостАгро» обратилась в суд с иском к белгородской УК «Зелёная долина» и кормовой компании «Зелёная долина». Истец попросил взыскать солидарно задолженность по договору поставки в размере 11 млн рублей и неустойку (664 тысяч рублей и 264 тысяч рублей соответственно).