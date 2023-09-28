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Новосибирская фирма судится с белгородской УК «Зелёная долина» из-за долгов

Новосибирская фирма судится с белгородской УК «Зелёная долина» из-за долгов

28 сентября 2023, 08:25
Фото: 1MI
Суд иск принял. Предварительное заседание состоится в конце октября. Истец просит взыскать задолженность.
Сюжет
Суд

Согласно картотеке дел, организация из Новосибирска «РостАгро» обратилась в суд с иском к белгородской УК «Зелёная долина» и кормовой компании «Зелёная долина». Истец попросил взыскать солидарно задолженность по договору поставки в размере 11 млн рублей и неустойку (664 тысяч рублей и 264 тысяч рублей соответственно).

Также истец потребовал начислять неустойку в размере 0,06% для УК «Зелёная долина» и 0,1% для кормовой компании «Зелёная долина» за каждый день просрочки по день фактического исполнения обязательств.

Суд иск принял. Предварительное заседание состоится 23 октября.

Напомним, в прошлом году сотрудники молочного комплекса ГК «Зелёная долина» написали коллективную жалобу. В обращении было указано, что на предприятии нет противоскользящего покрытия на полу, а некоторые работники не получили спецодежду и обувь.

Нарушения обнаружили в фирме «МК Северский Донец» на молочном комплексе «Ромашка». В итоге прокуратура внесла представление директору организации, а также возбудила четыре дела об административном правонарушении.

С УК «Зелёная долина» и одноимённой кормовой компании требуют 11,9 млн рублей
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#Белгородская область#Задолженность#Административное правонарушение#Суд#Фирма#Зелёная долина#Белгород#Кристина Семенчук#Белгородский бизнес#Договор поставки
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