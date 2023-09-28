«Не спасут от улицы жестокой»: о собачьем вопросе в Белгородской области

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Ситуации с нападением бродячих собак совсем не редкость. Многие жители Белгородской области либо пострадали после таких «встреч» либо обязательно писали обращения с просьбой о помощи, связанные с не самыми доброжелательными бездомными животными.
Только за 18 сентября Вячеславу Гладкову поступило шесть обращений от жителей посёлка Комсомольский Белгородского района. Белгородцы просят спасти их от бездомных собак.
22 июля 2023 года стало известно о случае нападения на ребёнка. Так, 10 июля на территории детского оздоровительного лагеря «Берёзка» беспризорная собака укусила девочку 2011 года рождения. Об этом появилась информации в интернете от белгородца. В сентябре прошлого года в Строителе зафиксировали ещё один случай нападения, закончившийся травмированием мальчика 13 лет. Его покусал ретривер, который выбежал из двора частного дома. Школьник получил травму. Мальчику наложили швы и вакцинировали от бешенства. Мама ребёнка обратилась в суд, чтобы получить компенсацию от хозяйки пса за моральный ущерб. Яковлевский районный суд назначил сумму компенсации в 50 тысяч рублей. Белгородский областной суд рассмотрел дело и решил увеличить компенсацию до 150 тысяч рублей. Судьи приняли во внимание, что ребёнок испытал стресс и получил серьёзную психологическую травму, из-за которой пришлось обратиться за помощью психолога.
В начале лета этого года прокуратура Шебекинского района также вынесла судебное решение, по которому администрация возмещала психологический ущерб. Его понёс восьмилетний ребёнок в результате нападения бездомной собаки. Девочка также получила множественные травмы и перенесла вакцинацию от бешенства. Выяснилось, что тогда местная администрация уже давно не производила отлов бродячих животных в зоне посёлка Маслова Пристань.
Стоит отметить, что летом многие собаки остались без хозяев в эвакуированном Шебекино из-за обстрелов. За первые три недели, сообщили волонтёры, без хозяев и людей псы почувствовали себя хозяевами. Они сбивались в стаи и дичали. Это, в свою очередь, стало ещё одной серьёзной проблемой. Власти округа ищут пути решения проблемы, но пока с ней справиться не получается.
Компания «Mars Petcare», к началу 2022 года опубликовала данные исследования, которое касалось бесприютных животных. Участие в нём приняли Россия, Мексика, США, Индия, Китай, Греция, Германия, Великобритания и ЮАР. Россия заняла четвёртое место по количеству бездомных кошек и собак. Индексировали более 4 миллионов животных. Из них — 735 тысяч живущих на улице собак.
Согласно данным Роспотребнадзора, в период с 2019 года по 2022 год количество человек, пострадавших от бродячих собак, составило более 1,2 тысячи человек (статистические данные предоставлены ведомством по динамике обращений в медицинские организации граждан Российской Федерации по поводу укусов, ослюнений, оцарапываний животными за период с 2019 по 2022 год, случаев на 100 тысяч человек).
По итогам опроса от Фонда «Общественное мнение», из полутора тысяч респондентов почти 25% опрошенных когда-либо подвергались нападению бродячих собак, более половины респондентов слышали о случаях нападения за последние 2-3 месяца. Такое же количество ответов дали на вопрос о реальном существовании угрозы здоровью и жизни детей со стороны бродячих собак. Опрос прошли жители 53 субъектов России.
Ещё один важный вопрос по теме собак — выгул домашних питомцев. В середине августа в редакцию Бел.Ру обратился наш постоянный читатель Роман Пекшев. Белгородец рассказал, что мэрия сообщила о намерении построить семь площадок для выгула собак, а затем написала уже о пяти. Речь об этом шла о семи площадках ещё в мае. Они должны будут появиться на улицах Привольной, Почтовой, Молодёжной, Щорса, Спортивной, Победы, а также бульваре Юности. Сейчас действующих площадок для выгула тоже семь. Мэрия на данный момент прорабатывает вопрос организации и размещения дополнительных площадок.
Также корреспондент Бел.Ру посетила несколько таких специализированных площадок для выгула и дрессировки собак в Белгороде. Пообщавшись с местными собачниками, она узнала плюсы и минусы таких мест. Однако, к сожалению, не все владельцы домашних животных знают о специализированных площадках для выгула.