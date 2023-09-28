«Не спасут от улицы жестокой»: о собачьем вопросе в Белгородской области

22 июля 2023 года стало известно о случае нападения на ребёнка. Так, 10 июля на территории детского оздоровительного лагеря «Берёзка» беспризорная собака укусила девочку 2011 года рождения. Об этом появилась информации в интернете от белгородца. В сентябре прошлого года в Строителе зафиксировали ещё один случай нападения, закончившийся травмированием мальчика 13 лет. Его покусал ретривер, который выбежал из двора частного дома. Школьник получил травму. Мальчику наложили швы и вакцинировали от бешенства. Мама ребёнка обратилась в суд, чтобы получить компенсацию от хозяйки пса за моральный ущерб. Яковлевский районный суд назначил сумму компенсации в 50 тысяч рублей. Белгородский областной суд рассмотрел дело и решил увеличить компенсацию до 150 тысяч рублей. Судьи приняли во внимание, что ребёнок испытал стресс и получил серьёзную психологическую травму, из-за которой пришлось обратиться за помощью психолога.