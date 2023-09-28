Названа причина взрыва, который слышали белгородцы

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
28 сентября в Белгородском районе сработала система ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Информация о последствиях на земле уточняется.
Взрыв слышали в том числе жители Харьковской горы в Белгороде. Раздался он после полудня. Белгородцы публиковали фото следов в небе.
Напомним, что с утра ВСУ обстреливают приграничье. В Староселье и Теребрено Краснояружского района насчитали 54 прилёта. Помимо этого, публиковалась информация о якобы заходе украинской ДРГ в Белгородскую область, однако региональный оперштаб прорыв диверсантов не подтвердил.