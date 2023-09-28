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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Беспилотник

Названа причина взрыва, который слышали белгородцы

28 сентября 2023, 10:28
Фото: Midjourney
Беспилотник

Под Белгородом сбили беспилотник

Система ПВО сработала в Белгородском районе. Информация о последствиях на земле уточняется, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

28 сентября в Белгородском районе сработала система ПВО. Сбит беспилотник самолётного типа.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений. Информация о последствиях на земле уточняется.

Взрыв слышали в том числе жители Харьковской горы в Белгороде. Раздался он после полудня. Белгородцы публиковали фото следов в небе.

Напомним, что с утра ВСУ обстреливают приграничье. В Староселье и Теребрено Краснояружского района насчитали 54 прилёта. Помимо этого, публиковалась информация о якобы заходе украинской ДРГ в Белгородскую область, однако региональный оперштаб прорыв диверсантов не подтвердил.

В небе над Белгородом вновь было громко
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#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Беспилотник#Пво#Инна Рогова#Белгород#Вячеслав Гладков
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