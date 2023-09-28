Названа причина взрыва, который слышали белгородцы

Напомним, что с утра ВСУ обстреливают приграничье. В Староселье и Теребрено Краснояружского района насчитали 54 прилёта. Помимо этого, публиковалась информация о якобы заходе украинской ДРГ в Белгородскую область, однако региональный оперштаб прорыв диверсантов не подтвердил.