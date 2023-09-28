Mesto Grill всё ещё на месте: суд отклонил апелляцию недовольных белгородцев

Изначально же ТСН «ЖК Семь» требовало от гастробара демонтировать входную арку со стоком, рекламные вывески и скамейки, а также два наружных блока промышленных кондиционеров. Иск товарищество собственников подало в июле. Управдома считает, что заведение мешает спокойной жизни в доме: его посетители курят, шумят и даже оставляют после себя рвотные и фекальные массы на калитках.