Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Гастробар Mesto Grill в Белгороде

Mesto Grill всё ещё на месте: суд отклонил апелляцию недовольных белгородцев

28 сентября 2023, 08:29
Фото: Bel.ru
Гастробар Mesto Grill в Белгороде

Жители дома в центре Белгорода проиграли апелляцию заведению Mesto Grill

Гастробар Mesto Grill («Место Гриль») не так давно выиграл суд у ТСН «ЖК Семь». Товарищество собственников подало апелляцию с требованием пересмотреть решение Арбитражного суда Белгородской области, но её отклонили. Изначально жители многоэтажки требовали демонтировать кондиционеры заведения.

Жители и представители Товарищества собственников недвижимости «ЖК Семь» дома на Свято-Троицком бульваре не согласились с решением арбитражного суда, посчитав его «незаконными и необоснованным». Они подали жалобу, но Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже её отклонил.

Доводы заявителя апелляционной жалобы проверены судом апелляционной инстанции, признаются несостоятельными и не подлежащими удовлетворению, поскольку не опровергают законности принятого по делу судебного акта.
решение апелляционного суда

О своём намерении обжаловать решение арбитражного суда представители ТСН «ЖК Семь» ранее заявляли и Бел.Ру. Управдома сообщила, что её приоритет — «права собственников. И пока они будут нарушены, мы будем их защищать».

Изначально же ТСН «ЖК Семь» требовало от гастробара демонтировать входную арку со стоком, рекламные вывески и скамейки, а также два наружных блока промышленных кондиционеров. Иск товарищество собственников подало в июле. Управдома считает, что заведение мешает спокойной жизни в доме: его посетители курят, шумят и даже оставляют после себя рвотные и фекальные массы на калитках.

По мнению же управляющего Mesto Grill Олега Владимировича, неприятности у бара начались после заезда в квартиру сверху нового жильца из пригорода. Впоследствии ему якобы не понравилась шумная работа заведения, после чего была «дана команда» бар закрывать.

На наш взгляд, корень проблем — в злости и ненависти одного конкретного человека, которому наше заведение мешает.
управляющий гастробара

Подробнее об истоках конфликта можно прочесть в нашем отдельном материале.

Шум и ярость: из-за чего белгородцы судятся с гастробаром Mesto Grill
Узнать подробнее
Читайте также:
Почему суд отклонил иск жильцов многоэтажки в Белгороде к ресторану Mesto GrillMesto Grill остаётся на месте: суд отклонил иск недовольных белгородцев к гастробаруОчередной обстрел Шебекино и судебные тяжбы с гастробаром Mesto Grill: итоги дня
#Белгородская область#Управляющая компания#Эксклюзив#Апелляция#Белгород#Кондиционеры#Белгородский бизнес#Артем Черненко#Mesto Grill
Подпишитесь
Названа причина взрыва, который слышали белгородцы
Сегодня, 10:28
Белгородэнерго обеспечил мощностью новый музейный комплекс
Сегодня, 09:00
От ZARA до «бабушкиного шика»: фотомарафон по белгородским секонд-хендам
Сегодня, 06:47
В больнице скончался виновный во взрыве в Шебекино «гражданин Советского Союза»*
Сегодня, 07:33
Оперштаб прокомментировал слухи о прорыве диверсантов в Белгородскую область
Сегодня, 07:55
На самом ли деле «Мистер Бургер» строит киоск на территории больницы в Белгороде?
Сегодня, 08:41