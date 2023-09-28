Mesto Grill всё ещё на месте: суд отклонил апелляцию недовольных белгородцев

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Жители и представители Товарищества собственников недвижимости «ЖК Семь» дома на Свято-Троицком бульваре не согласились с решением арбитражного суда, посчитав его «незаконными и необоснованным». Они подали жалобу, но Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Воронеже её отклонил.
Доводы заявителя апелляционной жалобы проверены судом апелляционной инстанции, признаются несостоятельными и не подлежащими удовлетворению, поскольку не опровергают законности принятого по делу судебного акта.
решение апелляционного суда
О своём намерении обжаловать решение арбитражного суда представители ТСН «ЖК Семь» ранее заявляли и Бел.Ру. Управдома сообщила, что её приоритет — «права собственников. И пока они будут нарушены, мы будем их защищать».
Изначально же ТСН «ЖК Семь» требовало от гастробара демонтировать входную арку со стоком, рекламные вывески и скамейки, а также два наружных блока промышленных кондиционеров. Иск товарищество собственников подало в июле. Управдома считает, что заведение мешает спокойной жизни в доме: его посетители курят, шумят и даже оставляют после себя рвотные и фекальные массы на калитках.
По мнению же управляющего Mesto Grill Олега Владимировича, неприятности у бара начались после заезда в квартиру сверху нового жильца из пригорода. Впоследствии ему якобы не понравилась шумная работа заведения, после чего была «дана команда» бар закрывать.
На наш взгляд, корень проблем — в злости и ненависти одного конкретного человека, которому наше заведение мешает.
управляющий гастробара
Подробнее об истоках конфликта можно прочесть в нашем отдельном материале.