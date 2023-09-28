Космический «поезд» Илона Маска вновь пройдёт над Белгородской областью: когда ждать

Напомним, что последний раз «поезд» Илона Маска можно было заметить над Белгородской областью 13 и 14 сентября. Очевидцы публиковали в интернете видеозаписи и фотографии спутников. Они пролетели над Белгородом, Шебекинским горокругом, а также над Краснояружским, Корочанским и Белгородским районами и над Старооскольским округом.