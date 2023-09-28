Космический «поезд» Илона Маска вновь пройдёт над Белгородской областью: когда ждать

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
У белгородцев есть шанс понаблюдать за спутниками Starlink на протяжении четырёх вечеров подряд. Очередную партию выпустили 25 сентября в 12:00 по Москве.
Стало известно, в какое примерное время стоит ожидать появления «поезда» над Белгородской областью:
Вереница спутников появится на западной стороне, а затем продолжит свой путь через север на восток.
Напомним, что последний раз «поезд» Илона Маска можно было заметить над Белгородской областью 13 и 14 сентября. Очевидцы публиковали в интернете видеозаписи и фотографии спутников. Они пролетели над Белгородом, Шебекинским горокругом, а также над Краснояружским, Корочанским и Белгородским районами и над Старооскольским округом.