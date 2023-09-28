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Published Сегодня, 12:33

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Updated Сегодня, 12:35

Спутники Starlink над Белгородом

Космический «поезд» Илона Маска вновь пройдёт над Белгородской областью: когда ждать

28 сентября 2023, 12:33
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Спутники Starlink над Белгородом

Четыре вечера подряд над Белгородской областью будут видны спутники Starlink

На этот раз «поезд» будет виден вплоть до 1 октября. Точные даты назвали в группе «Вечера тротуарной астрономии в Белгороде».

У белгородцев есть шанс понаблюдать за спутниками Starlink на протяжении четырёх вечеров подряд. Очередную партию выпустили 25 сентября в 12:00 по Москве.

Стало известно, в какое примерное время стоит ожидать появления «поезда» над Белгородской областью:

  • 28 сентября в 19:16;
  • 29 сентября в 19:20;
  • 30 сентября в 19:24;
  • 1 октября в 19:30.

Вереница спутников появится на западной стороне, а затем продолжит свой путь через север на восток.

Напомним, что последний раз «поезд» Илона Маска можно было заметить над Белгородской областью 13 и 14 сентября. Очевидцы публиковали в интернете видеозаписи и фотографии спутников. Они пролетели над Белгородом, Шебекинским горокругом, а также над Краснояружским, Корочанским и Белгородским районами и над Старооскольским округом.

Спутники Starlink Илона Маска вновь заметили над Белгородской областью
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#Белгородская область#Белгород#Илон Маск#Александра Склярова#Спутники#«Поезд» Илона Маска#Starlink
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