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Мэр Сочи Копайгородский вошел в топ-3 национального рейтинга градоначальников

Глава Сочи Копайгородский вошел в топ-3 лидеров нацрейтинга градоначальников

28 сентября 2023, 13:26
Город СочиМэр
Фото: 1MI
Мэр Сочи Копайгородский вошел в топ-3 национального рейтинга градоначальников
Мэр Сочи Алексей Копайгородский второй год подряд входит в тройку лидеров национального рейтинга градоначальников. Рейтинг составляли эксперты ЦИК «Рейтинг» и Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.
Глава Сочи Алексей КопайгородскийГлава Сочи Алексей Копайгородский
Глава Сочи Алексей Копайгородский
Фото: wikimedia.org

Как информирует Коммерсантъ, Алексей Копайгородский уступил главам Москвы и Казани, однако опередил в рейтинге мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова, который занял четвертую позицию. При составлении рейтинга эксперты финуниверситета и центра информационных коммуникаций основывались на опросах специалистов и результатах анкетирования респондентов. В аналитике сопоставлены оценки работы глав столичных городов субъектов России и нескольких финансово-экономических центров, включая курортный город Сочи. В общей сложности оценивались 88 городов РФ.

Если первое место в национальном рейтинге градоначальников, которое занял мэр Москвы Сергей Собянин, было предсказуемо, а второе ожидаемо — его отдали главе Казани Ильсуру Метшину, то третье место в национальном рейтинге градоначальников принадлежит мэру Сочи Алексею Копайгородскому, и это значимый и важный результат, поскольку Сочи является главным курортным центром России и курортным локомотивом в экономике и социальной сфере страны. Копайгородскому при этом удается удерживать место в тройке лидеров рейтинга второй год подряд.

Что поменялось в Сочи с приходом Копайгородского

Эксперты отметили достижения Копайгородского в сокращении дефицита мест в школах и детских садах Сочи, а также запуске новых социальных объектов. Благодаря новому генеральному плану города-курорта уже определено несколько сотен участков земли под строительство социальных объектов.

Также важной работой администрации Сочи является обновление инженерных сетей и сохранение объектов культурного наследия, это отметили политологи, на чьи оценки ориентировались составители национального рейтинга мэров. Кроме этого, они обратили внимание на эффективную поддержку семей участников СВО, а также работников социальной сферы. Местные педагоги, например, получили привилегии в виде скидок на общественный транспорт и возможность проживания в служебных квартирах или компенсации за аренду жилья.

Отмечается, что мэрия Сочи сумела достичь этих целей благодаря успешному сотрудничеству с федеральным центром, участвуя в государственных программах и приоритетных национальных проектах.

#Мнения#Мэр#Копайгородский Алексей Сергеевич#Город Сочи
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