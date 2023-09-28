Глава Сочи Копайгородский вошел в топ-3 лидеров нацрейтинга градоначальников

Если первое место в национальном рейтинге градоначальников, которое занял мэр Москвы Сергей Собянин, было предсказуемо, а второе ожидаемо — его отдали главе Казани Ильсуру Метшину, то третье место в национальном рейтинге градоначальников принадлежит мэру Сочи Алексею Копайгородскому, и это значимый и важный результат, поскольку Сочи является главным курортным центром России и курортным локомотивом в экономике и социальной сфере страны. Копайгородскому при этом удается удерживать место в тройке лидеров рейтинга второй год подряд.