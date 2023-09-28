Глава Сочи Копайгородский вошел в топ-3 лидеров нацрейтинга градоначальников

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
Как информирует Коммерсантъ, Алексей Копайгородский уступил главам Москвы и Казани, однако опередил в рейтинге мэра Грозного Хас-Магомеда Кадырова, который занял четвертую позицию. При составлении рейтинга эксперты финуниверситета и центра информационных коммуникаций основывались на опросах специалистов и результатах анкетирования респондентов. В аналитике сопоставлены оценки работы глав столичных городов субъектов России и нескольких финансово-экономических центров, включая курортный город Сочи. В общей сложности оценивались 88 городов РФ.
Если первое место в национальном рейтинге градоначальников, которое занял мэр Москвы Сергей Собянин, было предсказуемо, а второе ожидаемо — его отдали главе Казани Ильсуру Метшину, то третье место в национальном рейтинге градоначальников принадлежит мэру Сочи Алексею Копайгородскому, и это значимый и важный результат, поскольку Сочи является главным курортным центром России и курортным локомотивом в экономике и социальной сфере страны. Копайгородскому при этом удается удерживать место в тройке лидеров рейтинга второй год подряд.
Эксперты отметили достижения Копайгородского в сокращении дефицита мест в школах и детских садах Сочи, а также запуске новых социальных объектов. Благодаря новому генеральному плану города-курорта уже определено несколько сотен участков земли под строительство социальных объектов.
Также важной работой администрации Сочи является обновление инженерных сетей и сохранение объектов культурного наследия, это отметили политологи, на чьи оценки ориентировались составители национального рейтинга мэров. Кроме этого, они обратили внимание на эффективную поддержку семей участников СВО, а также работников социальной сферы. Местные педагоги, например, получили привилегии в виде скидок на общественный транспорт и возможность проживания в служебных квартирах или компенсации за аренду жилья.
Отмечается, что мэрия Сочи сумела достичь этих целей благодаря успешному сотрудничеству с федеральным центром, участвуя в государственных программах и приоритетных национальных проектах.