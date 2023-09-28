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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

Феномены и факты: как и где возникают пробки в Белгороде

Феномены и факты: как и где возникают пробки в Белгороде

28 сентября 2023, 12:01
Фото: Midjourney
Феномены и факты: как и где возникают пробки в Белгороде

Где в Белгороде образуются самые большие пробки

Белгородский час пик не такой обширный, как столичный трафик, но проблемы и разрушения нервных клеток он вызывает серьёзные. А ещё скопления автомобилистов в Белгороде имеют свои «заколдованные места».

СК «Росгосстрах» и сервис проверки автомобилей «Автокод» провели совместный опрос автомобилистов. В начале июля этого года на сайте Росгосстраха появились итоги. Из них стало известно, что 85% владельцев автомобилей предпочитают добираться до работы на машине. Из них 37% опрошенных тратят на дорогу до часа времени, столько же — не более полутора часов. Чтобы попасть на «место службы», трети опрошенных приходится за это время ещё и отстоять в пробках где-то полчаса. Примерно каждый четвертый проводит в заторах около 15 минут, а 17% изученной выборки тратят на это около часа. 6% автолюбителей стоят в пробке до полутора часов. И всего лишь 17% опрошенных счастливцев имеют возможность без задержек добраться до работы.

Белгородский час пик

Пробки не обходят стороной и белгородских автомобилистов. Самое популярное время для их образования в Белгороде — также утро и вечер. Самые важные части дня, когда едешь на работу или добираешься с работы домой. Их возникновение может иметь несколько причин. Часто просто не повезло обойти стороной очередное «традиционное» место автособрания, из которого пробкой из бутылки шампанского уже не вылететь.

Из-за дорожных заторов страдает даже пунктуальность чиновников. Так, в июне депутаты опоздали на заседание постоянных комиссий из-за пробки, которая образовалась на пересечении улиц Корочанская и Волчанская. Ситуация на этом участке стала сложной после проведения реконструкции, установки светофоров и дорожной разметки, сообщил Вадим Радченко.

Где и как

Постоянство — залог успеха. Но в данном случае постоянство эквивалентно потере времени. И это в лучшем случае, ведь потерять на дороге иногда приходится и нервы, и здоровье в принципе. У скоплений автомобилистов в Белгороде есть свои «заколдованные места». Однако, к сожалению или к радости, виновата здесь не «нечистая сила».

Самая горькая доля досталась всё-таки Щорса, где основная причина возникновения пробок — это многочисленные и серьёзные ДТП. К примеру, буквально 20 сентября там 40-летний водитель иномарки при въезде во двор столкнулся с 18-летним велосипедистом, а 19-го числа журналистка Бел.Ру сама стала свидетелем ещё одной аварии с участием велосипедиста. В тот же день один из застрявших в пробке водителей решил включить задний ход, что стало причиной столкновения с другим автомобилем, стоявшим за ним.

Частыми бывают случаи, когда на Щорса водители пытаются объехать пробку или срезать путь по пешеходным дорожкам и по автобусной полосе. Это создаёт дополнительную вероятность возникновения серьёзной аварии и увеличения масштаба уже имеющейся пробки.

Проспект Богдана Хмельницкого тоже довольно заторный. Пробки там не всегда связаны с обстоятельствами ДТП, но аварий на Богданке аналогично хватает. Несколько дней назад на пересечении с проспектом Славы перестали работать светофоры. Дорожный трафик сразу возрос. В прошлом месяце отключались светофоры и на пересечении Богданки и Мичурина.

Стопорится движение и на проспекте Ватутина. Особенно часто там страдает один и тот же светофор. Его «страдания» пробки вызывают дополнительно. Нередко застрять в пробке можно на пересечении проспектов Славы и Богдана Хмельницкого, Преображенской, Белгородском проспекте. А на выезд в город жители Северного жалуются давно.

Феномены и факты: как и где возникают пробки в БелгородеФеномены и факты: как и где возникают пробки в Белгороде
Феномены и факты: как и где возникают пробки в БелгородеФеномены и факты: как и где возникают пробки в Белгороде
Феномены и факты: как и где возникают пробки в БелгородеФеномены и факты: как и где возникают пробки в Белгороде
Феномены и факты: как и где возникают пробки в БелгородеФеномены и факты: как и где возникают пробки в Белгороде
Феномены и факты: как и где возникают пробки в БелгородеФеномены и факты: как и где возникают пробки в Белгороде
Феномены и факты: как и где возникают пробки в БелгородеФеномены и факты: как и где возникают пробки в Белгороде
Феномены и факты: как и где возникают пробки в БелгородеФеномены и факты: как и где возникают пробки в Белгороде
Феномены и факты: как и где возникают пробки в БелгородеФеномены и факты: как и где возникают пробки в Белгороде
Феномены и факты: как и где возникают пробки в БелгородеФеномены и факты: как и где возникают пробки в Белгороде
Феномены и факты: как и где возникают пробки в БелгородеФеномены и факты: как и где возникают пробки в Белгороде
Феномены и факты: как и где возникают пробки в Белгороде
Фото: 2GIS и Яндекс.Карты

Причины пробок

Некоторые причины пробок в Белгороде уже рассмотрены, а о других уже давно известно. Трасском выделил основные из них:

  • недостаточное число дорог при растущем количестве транспорта;
  • ДТП, даже самые незначительные;
  • ремонтные работы;
  • проблемная организация движения дорог.

Сюда же можно добавить устаревшую дорожную инфраструктуру и стихийно возникающие на дороге автостоянки, что актуально для Белгородской области.

Феномен «пробок без причины»

Особую категорию занимает интересный феномен «пробок без причины». Так называется случай, когда «пробочная» стоянка кажется совершенно непонятной или абсурдной. А главным виновником такой пробки является несовершенство человеческого мышления.

В интернете можно найти данные эксперимента Японских специалистов, которые специально создали подобную ситуацию. Эксперимент совершенно прост: учёные задали движение 22 автомобилям по кругу диаметром 230 метров со скоростью 30 км/ч. Спустя время часть автомобилей стала препятствовать свободному движению других, что образовало поток, противоположный основному потоку едущих автомобилей. В итоге некоторые водители остановили движение своих машин полностью.

Такая волновая пробка начинается из-за того, что какой-то автомобиль перед вами либо притормозил сам, либо заставил притормозить кого-то еще. Иногда один автомобиль заставляет сбросить скорость сразу несколько. Именно в этот момент начинается цепная реакция.
Автомобильный журнал Qutо

Чем занимаются белгородцы в пробках

SuperJob и автомобильная марка OMODA провели опроса, в котором участвовали белгородские водители. В пробке ничего не делает только 10%. А вот около половины опрошенных в основном слушают музыку. Популярность остальных занятий выстроилась следующим образом:

  • наблюдают за окружающими;
  • листают социальные сети;
  • слушают аудиокниги или подкасты;
  • размышляют о чём-то своём;
  • отдыхают, разговаривают по телефону или поют.

Как бороться с пробками

Многие специалисты считают, что помочь в решении проблемы пробок могут электробусы, самокатные и велосипедные дорожки. Также рекомендуется исключить расширение дорог и строительство трасс в городах, сообщает портал Car.ru. А уменьшение количества полос повлечёт уменьшение количества личных автомобилей.

С целью уменьшения дорожных пробок можно воспользоваться ещё несколькими мерами. Первое — это снижение скорости движения автомобилей. Это предотвратит образование заторов. Вторая мера — установка новых светофоров. Это способствует более эффективному управлению потоком автомобилей на перекрестках и повышает безопасность дорожного движения.

Напомним, что ранее многодетная белгородская семья потеряла машину после ДТП с авто солдата-срочника. Авария произошла в конце августа под Белгородом. В машине был грудной ребёнок.

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