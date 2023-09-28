Феномены и факты: как и где возникают пробки в Белгороде

СК «Росгосстрах» и сервис проверки автомобилей «Автокод» провели совместный опрос автомобилистов. В начале июля этого года на сайте Росгосстраха появились итоги. Из них стало известно, что 85% владельцев автомобилей предпочитают добираться до работы на машине. Из них 37% опрошенных тратят на дорогу до часа времени, столько же — не более полутора часов. Чтобы попасть на «место службы», трети опрошенных приходится за это время ещё и отстоять в пробках где-то полчаса. Примерно каждый четвертый проводит в заторах около 15 минут, а 17% изученной выборки тратят на это около часа. 6% автолюбителей стоят в пробке до полутора часов. И всего лишь 17% опрошенных счастливцев имеют возможность без задержек добраться до работы.