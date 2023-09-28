Феномены и факты: как и где возникают пробки в Белгороде

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
СК «Росгосстрах» и сервис проверки автомобилей «Автокод» провели совместный опрос автомобилистов. В начале июля этого года на сайте Росгосстраха появились итоги. Из них стало известно, что 85% владельцев автомобилей предпочитают добираться до работы на машине. Из них 37% опрошенных тратят на дорогу до часа времени, столько же — не более полутора часов. Чтобы попасть на «место службы», трети опрошенных приходится за это время ещё и отстоять в пробках где-то полчаса. Примерно каждый четвертый проводит в заторах около 15 минут, а 17% изученной выборки тратят на это около часа. 6% автолюбителей стоят в пробке до полутора часов. И всего лишь 17% опрошенных счастливцев имеют возможность без задержек добраться до работы.
Пробки не обходят стороной и белгородских автомобилистов. Самое популярное время для их образования в Белгороде — также утро и вечер. Самые важные части дня, когда едешь на работу или добираешься с работы домой. Их возникновение может иметь несколько причин. Часто просто не повезло обойти стороной очередное «традиционное» место автособрания, из которого пробкой из бутылки шампанского уже не вылететь.
Из-за дорожных заторов страдает даже пунктуальность чиновников. Так, в июне депутаты опоздали на заседание постоянных комиссий из-за пробки, которая образовалась на пересечении улиц Корочанская и Волчанская. Ситуация на этом участке стала сложной после проведения реконструкции, установки светофоров и дорожной разметки, сообщил Вадим Радченко.
Постоянство — залог успеха. Но в данном случае постоянство эквивалентно потере времени. И это в лучшем случае, ведь потерять на дороге иногда приходится и нервы, и здоровье в принципе. У скоплений автомобилистов в Белгороде есть свои «заколдованные места». Однако, к сожалению или к радости, виновата здесь не «нечистая сила».
Самая горькая доля досталась всё-таки Щорса, где основная причина возникновения пробок — это многочисленные и серьёзные ДТП. К примеру, буквально 20 сентября там 40-летний водитель иномарки при въезде во двор столкнулся с 18-летним велосипедистом, а 19-го числа журналистка Бел.Ру сама стала свидетелем ещё одной аварии с участием велосипедиста. В тот же день один из застрявших в пробке водителей решил включить задний ход, что стало причиной столкновения с другим автомобилем, стоявшим за ним.
Частыми бывают случаи, когда на Щорса водители пытаются объехать пробку или срезать путь по пешеходным дорожкам и по автобусной полосе. Это создаёт дополнительную вероятность возникновения серьёзной аварии и увеличения масштаба уже имеющейся пробки.
Проспект Богдана Хмельницкого тоже довольно заторный. Пробки там не всегда связаны с обстоятельствами ДТП, но аварий на Богданке аналогично хватает. Несколько дней назад на пересечении с проспектом Славы перестали работать светофоры. Дорожный трафик сразу возрос. В прошлом месяце отключались светофоры и на пересечении Богданки и Мичурина.
Стопорится движение и на проспекте Ватутина. Особенно часто там страдает один и тот же светофор. Его «страдания» пробки вызывают дополнительно. Нередко застрять в пробке можно на пересечении проспектов Славы и Богдана Хмельницкого, Преображенской, Белгородском проспекте. А на выезд в город жители Северного жалуются давно.
Некоторые причины пробок в Белгороде уже рассмотрены, а о других уже давно известно. Трасском выделил основные из них:
Сюда же можно добавить устаревшую дорожную инфраструктуру и стихийно возникающие на дороге автостоянки, что актуально для Белгородской области.
Особую категорию занимает интересный феномен «пробок без причины». Так называется случай, когда «пробочная» стоянка кажется совершенно непонятной или абсурдной. А главным виновником такой пробки является несовершенство человеческого мышления.
В интернете можно найти данные эксперимента Японских специалистов, которые специально создали подобную ситуацию. Эксперимент совершенно прост: учёные задали движение 22 автомобилям по кругу диаметром 230 метров со скоростью 30 км/ч. Спустя время часть автомобилей стала препятствовать свободному движению других, что образовало поток, противоположный основному потоку едущих автомобилей. В итоге некоторые водители остановили движение своих машин полностью.
Такая волновая пробка начинается из-за того, что какой-то автомобиль перед вами либо притормозил сам, либо заставил притормозить кого-то еще. Иногда один автомобиль заставляет сбросить скорость сразу несколько. Именно в этот момент начинается цепная реакция.
Автомобильный журнал Qutо
SuperJob и автомобильная марка OMODA провели опроса, в котором участвовали белгородские водители. В пробке ничего не делает только 10%. А вот около половины опрошенных в основном слушают музыку. Популярность остальных занятий выстроилась следующим образом:
Многие специалисты считают, что помочь в решении проблемы пробок могут электробусы, самокатные и велосипедные дорожки. Также рекомендуется исключить расширение дорог и строительство трасс в городах, сообщает портал Car.ru. А уменьшение количества полос повлечёт уменьшение количества личных автомобилей.
С целью уменьшения дорожных пробок можно воспользоваться ещё несколькими мерами. Первое — это снижение скорости движения автомобилей. Это предотвратит образование заторов. Вторая мера — установка новых светофоров. Это способствует более эффективному управлению потоком автомобилей на перекрестках и повышает безопасность дорожного движения.
Напомним, что ранее многодетная белгородская семья потеряла машину после ДТП с авто солдата-срочника. Авария произошла в конце августа под Белгородом. В машине был грудной ребёнок.