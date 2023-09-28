Экооблигации РЭО принесли владельцам доход в сумме 763 млн руб

«Начиная с 1 января 2023 года РЭО разместил восемь выпусков облигаций общей номинальной стоимостью 26,4 миллиарда рублей со ставкой купона, определяемой на основании ключевой ставки Банка России», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он отметил, что средства от выпущенных облигаций планируется направить на формирование новых объектов обращения с ТКО. Сумма по купонному доходу, поступившая инвесторам по состоянию на 30 сентября 2023 года, достигла 763 миллионов рублей. Как пояснил Буцаев, РЭО получает государственную субсидию, что обеспечивает оператору возможность компенсировать затраты на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России. В обстановке роста инфляции, на фоне цикла повышения ключевой ставки ЦБ облигации РЭО благодаря плавающей ставке работают по принципу защитного механизма, популярного и среди институциональных, и среди розничных инвесторов, подытожил руководитель РЭО. Об этом пишет gorod55.