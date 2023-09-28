Экооблигации РЭО принесли владельцам доход в сумме 763 млн руб

Posted Сегодня, 18:08
Published Сегодня, 18:08
Modified Сегодня, 18:08
Updated Сегодня, 18:08
Выплата произведена в рамках федеральной меры поддержки по субсидированию купона.
«Начиная с 1 января 2023 года РЭО разместил восемь выпусков облигаций общей номинальной стоимостью 26,4 миллиарда рублей со ставкой купона, определяемой на основании ключевой ставки Банка России», — сообщил гендиректор РЭО Денис Буцаев. Он отметил, что средства от выпущенных облигаций планируется направить на формирование новых объектов обращения с ТКО. Сумма по купонному доходу, поступившая инвесторам по состоянию на 30 сентября 2023 года, достигла 763 миллионов рублей. Как пояснил Буцаев, РЭО получает государственную субсидию, что обеспечивает оператору возможность компенсировать затраты на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России. В обстановке роста инфляции, на фоне цикла повышения ключевой ставки ЦБ облигации РЭО благодаря плавающей ставке работают по принципу защитного механизма, популярного и среди институциональных, и среди розничных инвесторов, подытожил руководитель РЭО. Об этом пишет gorod55.
Используя новую меру поддержки, РЭО предоставил финансирование восьми инвестиционным проектам. В их числе ООО РО «Восток» в Тульской области (1,591 миллиарда рублей), АО «УКООЛО» в Ленинградской области (2,978 миллиарда рублей), три проекта в Подмосковье — ООО «МПК Коломенский» (2,010 миллиарда рублей), ООО «Каширский МПК» (2,157 миллиарда рублей), ООО «Сергиево-Посадский МПК» (1,938 миллиарда рублей), два проекта АО «Невский экологический оператор» в Санкт-Петербурге — КПО «Волхонка 1» (881 миллион рублей), КПО «Волхонка 2» (3,545 миллиарда рублей) и компании группы «Ситиматик» (11,299 миллиарда рублей).
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» приступила к работе в рамках реализации инициативы президента, сформулированной в указе от 14 января 2019 года. Главной задачей РЭО считается организация комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В соответствии с положениями национального проекта «Экология» эта мера нужна для снижения объемов захоронения ТКО и последующего ослабления экологической нагрузки на население. Задача к 2030 году — выход на сортировку 100% объема ТКО и уменьшение на 50% объемов ТКО, отправляемых на полигоны. Достичь указанных показателей можно только в условиях экономики замкнутого цикла.