Денис Буцаев: В портфель инвестпроектов РЭО войдет 70% концессионных соглашений

Posted Сегодня, 19:44
Published Сегодня, 19:44
Modified Сегодня, 19:44
Updated Сегодня, 19:44
Общая сумма инвестиций по таким соглашениям, заключенным регионами РФ в 2022–2023 годах, составит 113,6 млрд рублей. Представители РЭО обсудили данные о вложениях в отрасль на инфраструктурном конгрессе «Российская неделя ГЧП». Об этом пишет rostovgazeta.ru.
В 2020–2021 годах мы финансировали инвестиционные проекты, однако наши планы на 2023–2024 годы предусматривают финансирование проектов, в которых 70% составляют концессионные соглашения. В 2023 году было заключено 20 таких соглашений на общую сумму 63,3 млрд рублей. Эти соглашения активно реализуются в 13 регионах РФ. Всего за 2022–2023 годы было заключено 46 концессионных соглашений на общую сумму 113,6 млрд рублей. В результате этих соглашений в 29 регионах РФ будет построено 6 млн тонн мощностей для обработки ТКО, рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.
В период с 2021 года до 2-го квартала 2023 года компания финансировала инвестиционные проекты, причем доля концессионных сделок не превышала 10%. Всего речь идет о 14 проектах на сумму 79,4 млрд рублей.
В общей сложности инвестиции в отрасль управления ТКО за последние три года составили 200 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель генерального директорам по инвестиционному развитию РЭО Сергей Королев на сессии «Концессии в сфере ТКО. Как трансформировался рынок с 2021 года?» в рамках Недели ГЧП.
«Мы оценили, что уже было вложено в отрасль более 200 млрд рублей. В 2019 году мы только начинали федеральный проект, и можно сказать, что мы достигли значительных результатов за эти три года в плане инвестиций в сферу обращения с ТКО», — подчеркнул Королев.
На инфраструктурном конгрессе РЭО вместе с адвокатским бюро «Качкин и партнеры» также был проведен мастер-класс «ТКО: наиболее проблемные вопросы при юридическом и финансовом структурировании концессий». Участники обсудили вопросы, связанные с правовым и юридическим структурированием концессий в сфере ТКО, а также изменениями в концессионное законодательство, которые вступят в силу 1 октября 2023 года.