Денис Буцаев: В портфель инвестпроектов РЭО войдет 70% концессионных соглашений

В 2020–2021 годах мы финансировали инвестиционные проекты, однако наши планы на 2023–2024 годы предусматривают финансирование проектов, в которых 70% составляют концессионные соглашения. В 2023 году было заключено 20 таких соглашений на общую сумму 63,3 млрд рублей. Эти соглашения активно реализуются в 13 регионах РФ. Всего за 2022–2023 годы было заключено 46 концессионных соглашений на общую сумму 113,6 млрд рублей. В результате этих соглашений в 29 регионах РФ будет построено 6 млн тонн мощностей для обработки ТКО, рассказал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.