День воссоединения новых регионов с РФ будут отмечать 30 сентября

Posted Сегодня, 14:26
Published Сегодня, 14:26
Modified Сегодня, 14:28
Updated Сегодня, 14:28
В стране появился новый праздник. Каждый год 30 сентября будет отмечаться День воссоединения новых регионов с Россией. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он вступил в силу 28 сентября.
Дата праздника выбрана не случайно: именно 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. В сопроводительной информации указано, что воссоединение регионов с Россией стало возможно из-за исторической общности народов и их желании и права самостоятельно определять свой политический статус.