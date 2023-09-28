Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:26

Published Сегодня, 14:26

Modified Сегодня, 14:28

Updated Сегодня, 14:28

День воссоединения новых регионов с РФ будут отмечать 30 сентября

День воссоединения новых регионов с РФ будут отмечать 30 сентября

28 сентября 2023, 14:26
Фото: 1MI
Каждый год 30 сентября будет отмечаться День воссоединения новых регионов с Россией. Закон одобрили Госдума и Совет Федерации, сообщает The Moscow Post.

В стране появился новый праздник. Каждый год 30 сентября будет отмечаться День воссоединения новых регионов с Россией. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин. Он вступил в силу 28 сентября.

Дата праздника выбрана не случайно: именно 30 сентября 2022 года были подписаны договоры о вступлении в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. В сопроводительной информации указано, что воссоединение регионов с Россией стало возможно из-за исторической общности народов и их желании и права самостоятельно определять свой политический статус.

Референдумы о вхождении ЛНР и ДНР в состав России состоятся с 23 по 27 сентября
Узнать подробнее
Читайте также:
Подвиг танкистов «Алёши» увековечили в ЛНР с помощью рисунка шестилетней белгородкиМежду ДНР и Херсонской областью: обстрелы Белгородского региона не прекращаютсяВ Белгородскую область вывезли 98-летнюю жительницу Запорожья
#Общество#Владимир Путин#Праздник#Россия#ДНР#ЛНР#Херсонская область#Новый праздник#Запорожская область#Александра Склярова#День воссоединения новых регионов с Россией
Подпишитесь
ВСУ обстреляли Шебекино в Белгородской области: что известно о последствиях
Сегодня, 15:28
Сложности с кровью и нервами: чем чаще болели белгородцы в 2022-м
Сегодня, 14:29
Спецпроект. Кто следующий? В Белгородской области выросло число коррупционных преступлений
Сегодня, 13:10
Румынское гражданство: что скрывал задержанный директор белгородской компании
Сегодня, 12:03
Митрополит Иоанн предложил черпать трудовые ресурсы из исправительных учреждений
Сегодня, 14:40
Космический «поезд» Илона Маска вновь пройдёт над Белгородской областью: когда ждать
Сегодня, 12:33