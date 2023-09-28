Чиновников научили работать с жалобами шебекинцев

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:18
Updated Сегодня, 14:18
Сотрудников шебекинской администрации научили работать с обращениями местных жителей. Чиновникам рассказали, как правильно вести себя в кризисных ситуациях. Обучение организовали министерство общественных коммуникаций и центр управления регионом по поручению губернатора Вячеслава Гладкова.
Основной упор в ходе встречи сделали на качественное общение с жителями и на правильную работу с их обращениями.
Планируется, что подобную работу будут проводить на регулярной основе.
Напомним, что ранее шебекинцы неоднократно жаловались на грубых чиновников, которые не умеют общаться с жителями. За это губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал главу округа.