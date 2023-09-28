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Published Сегодня, 14:16

Modified Сегодня, 14:18

Updated Сегодня, 14:18

Обучение правильному общению с жителями

Чиновников научили работать с жалобами шебекинцев

28 сентября 2023, 14:16
Фото: страница Владимира Жданова в соцсети
Обучение правильному общению с жителями
О тонкостях правильного общения сотрудникам администрации рассказали в ходе специально организованной встречи. Подробности сообщил глава Шебекинского округа Владимир Жданов.

Сотрудников шебекинской администрации научили работать с обращениями местных жителей. Чиновникам рассказали, как правильно вести себя в кризисных ситуациях. Обучение организовали министерство общественных коммуникаций и центр управления регионом по поручению губернатора Вячеслава Гладкова.

Основной упор в ходе встречи сделали на качественное общение с жителями и на правильную работу с их обращениями.

Планируется, что подобную работу будут проводить на регулярной основе.

Напомним, что ранее шебекинцы неоднократно жаловались на грубых чиновников, которые не умеют общаться с жителями. За это губернатор Вячеслав Гладков раскритиковал главу округа.

Обучение правильному общению с жителямиОбучение правильному общению с жителями
Обучение правильному общению с жителямиОбучение правильному общению с жителями
Обучение правильному общению с жителямиОбучение правильному общению с жителями
Обучение правильному общению с жителямиОбучение правильному общению с жителями
Обучение правильному общению с жителями
Фото: страница Владимира Жданова в соцсети
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#Белгородская область#Общение#Чиновники#Обращения граждан#Белгород#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов#Шебекинский горокруг#Александра Склярова
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