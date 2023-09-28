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Бюст Георгия Шуваева

Бюст погибшего в СВО белгородца установили на Аллее Славы

28 сентября 2023, 08:52
Фото: группа «Старый Оскол | Чёрный список»
Бюст Георгия Шуваева
Память Георгия Шуваева увековечили в Старом Осколе. Военнослужащий погиб в октябре 2022 года. Фотографию бюста опубликовали в группе «Старый Оскол | Чёрный список».

На Аллее Славы у кинотеатра «Быль» в Старом Осколе установили бюст Героя России Георгия Шуваева. Староосколец погиб при выполнении служебных обязанностей в зоне СВО. Звание Героя России ему присвоили посмертно.

Георгий Шуваев родился в 1969 году в Старом Осколе. Среднюю школу он окончил с серебряной медалью, а затем поступил в одно из высших артиллерийских училищ.

Староосколец погиб 1 октября 2022 года, находясь в зоне СВО. В конце сентября военный настоял на том, чтобы личный состав и технику вывели из опасного района. Подразделения вывести успели, а штаб — нет.

Георгия Шуваева, начальника ракетных войск и артиллерии 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа, похоронили на федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Подмосковье.

Отметим, что Евросоюз добавил Шуваева в санкционный список после его смерти — 25 февраля 2023 года. Исключили из перечня погибшего военнослужащего только в сентябре.

Бюст Георгия ШуваеваБюст Георгия Шуваева
Бюст Георгия Шуваева
Фото: группа «Старый Оскол | Чёрный список»
В Белгородской области установил бюст офицера-участника СВО
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#Белгородская область#Старый Оскол#Новости Старого Оскола#Герой россии#Аллея славы#Бюст#Военнослужащий#СВО#Александра Склярова
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