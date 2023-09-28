«Больше не ворую»: Александр Емельяненко признался в краже в Старом Осколе

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как во времена молодости украл деньги у цветочника в Старом Осколе. По словам спортсмена, он с друзьями торговался с цветочником, который не хотел продать им букет подешевле. В конце концов, приятели купили цветы за последние деньги, а потом ушли.