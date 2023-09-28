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Александр Емельяненко

«Больше не ворую»: Александр Емельяненко признался в краже в Старом Осколе

28 сентября 2023, 09:52
Фото: ТНТ
Александр Емельяненко

Александр Емельяненко признался в краже денег у цветочника в Старом Осколе

Боец рассказал, что инцидент произошёл ещё по молодости, когда ему не хватало денег. Подробности кражи он сообщил в передаче «Я себя знаю», сообщили журналисты «Чемпионата».
Сюжет
Кража

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как во времена молодости украл деньги у цветочника в Старом Осколе. По словам спортсмена, он с друзьями торговался с цветочником, который не хотел продать им букет подешевле. В конце концов, приятели купили цветы за последние деньги, а потом ушли.

Боец же остался и присмотрелся к куртке цветочника: в одном из карманов лежала пачка пятитысячных купюр.

Смотрю, а у продавца куртка, у которой много карманов. Один расстёгнутый, и там пачка пятитысячных купюр. А букет стоил где-то пять тысяч рублей. Подхожу к нему: «Слышишь, ты, иди сюда. Если бы я был один, без парней, то ты бы отсюда пешком не ушёл». А сам двумя пальцами полез в карман и достал пачку.
Александр Емельяненко

Забрав деньги, староосколец вернулся к друзьям, где они поделили украденное на троих. Александр Емельяненко признался, что ему очень стыдно за тот случай. «Больше не ворую», — добавил тот.

Стали известны подробности нового скандала с участием Александра Емельяненко
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