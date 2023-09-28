«Больше не ворую»: Александр Емельяненко признался в краже в Старом Осколе

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко рассказал, как во времена молодости украл деньги у цветочника в Старом Осколе. По словам спортсмена, он с друзьями торговался с цветочником, который не хотел продать им букет подешевле. В конце концов, приятели купили цветы за последние деньги, а потом ушли.
Боец же остался и присмотрелся к куртке цветочника: в одном из карманов лежала пачка пятитысячных купюр.
Смотрю, а у продавца куртка, у которой много карманов. Один расстёгнутый, и там пачка пятитысячных купюр. А букет стоил где-то пять тысяч рублей. Подхожу к нему: «Слышишь, ты, иди сюда. Если бы я был один, без парней, то ты бы отсюда пешком не ушёл». А сам двумя пальцами полез в карман и достал пачку.
Александр Емельяненко
Забрав деньги, староосколец вернулся к друзьям, где они поделили украденное на троих. Александр Емельяненко признался, что ему очень стыдно за тот случай. «Больше не ворую», — добавил тот.