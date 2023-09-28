Более 900 домов в приграничном районе Белгородской области пострадали от обстрелов

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
С начала спецоперации в приграничном Валуйском горокруге от обстрелов пострадало 961 домовладение. Восстановлены уже 783 дома.
Вместе с тем обстрелы продолжаются. Только за последние недели в посёлке Уразово и селе Долгое под огонь ВСУ попали 16 домов.
Что касается восстановления жилья, у валуйчан претензий к строителям нет, говорит губернатор Вячеслав Гладков. Рабочие действуют быстро.
«Те моменты, которые возникают в отдельных случаях, администрация округа во главе с Алексеем Дыбовым старается оперативно поправить и повлиять, если есть такая необходимость», — добавил глава региона.
Напомним, что утром 25 сентября при обстреле Уразово пострадали две женщины. В тот же день посёлок обстреляли повторно, но обошлось без раненых среди мирных жителей.
На следующий день снаряд ВСУ прилетел на территорию частного дома. Пострадала женщина — у неё осколочное ранение головы. На вчерашний день медики оценивали состояние пациентки как средней степени тяжести.