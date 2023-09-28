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Последствия обстрелов

Более 900 домов в приграничном районе Белгородской области пострадали от обстрелов

28 сентября 2023, 07:17
Фото: 1MI
Последствия обстрелов

В Валуйском горокруге с начала СВО пострадал 961 дом

Восстановили уже 783 домовладения, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Однако обстрелы продолжаются, появляются новые разрушения. Только за последние недели в Уразово и селе Долгое пострадали 16 домов.
Сюжет
Обстрел

С начала спецоперации в приграничном Валуйском горокруге от обстрелов пострадало 961 домовладение. Восстановлены уже 783 дома.

Вместе с тем обстрелы продолжаются. Только за последние недели в посёлке Уразово и селе Долгое под огонь ВСУ попали 16 домов.

Что касается восстановления жилья, у валуйчан претензий к строителям нет, говорит губернатор Вячеслав Гладков. Рабочие действуют быстро.

«Те моменты, которые возникают в отдельных случаях, администрация округа во главе с Алексеем Дыбовым старается оперативно поправить и повлиять, если есть такая необходимость», — добавил глава региона.

Напомним, что утром 25 сентября при обстреле Уразово пострадали две женщины. В тот же день посёлок обстреляли повторно, но обошлось без раненых среди мирных жителей.

На следующий день снаряд ВСУ прилетел на территорию частного дома. Пострадала женщина — у неё осколочное ранение головы. На вчерашний день медики оценивали состояние пациентки как средней степени тяжести.

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