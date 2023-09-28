Белгородцев ожидают последние по-летнему тёплые дни

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:45
Updated Сегодня, 12:45
По информации белгородских синоптиков, завтра, 29 сентября, на территории области будет малооблачная погода. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений ночью слабый, днём 4-9 м/с.
В Белгородской области температура воздуха в тёмное время суток опустится до +4…+9 ˚С. Днём же поднимется до +21…+26 ˚С.
В Белгороде ночью похолодает до +7…+9 ˚С. Днём потеплеет до +23…+26 ˚С.
В субботу и воскресенье в Белгороде ожидается переменная облачность без осадков. Днём столбик термометра остановится на отметке в +24 ˚С.
Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, после выходных в Белгороде температура днём опустится ниже +20 ˚С. Однако сильных дождей с приходом октября пока не ожидается. Небольшие осадки возможны лишь в ночь на понедельник, 2 октября.