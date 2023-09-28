Белгородцев ожидают последние по-летнему тёплые дни

Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, после выходных в Белгороде температура днём опустится ниже +20 ˚С. Однако сильных дождей с приходом октября пока не ожидается. Небольшие осадки возможны лишь в ночь на понедельник, 2 октября.