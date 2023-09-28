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Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:45

Updated Сегодня, 12:45

Пятница в Белгородской области будет тёплой и малооблачной

Белгородцев ожидают последние по-летнему тёплые дни

28 сентября 2023, 12:43
Фото: 1MI

Пятница в Белгородской области будет тёплой и малооблачной

Температура воздуха в регионе поднимется до +26 ˚С. Прогнозом погоды на пятницу делится пресс-служба МЧС России по Белгородской области.
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Погода

По информации белгородских синоптиков, завтра, 29 сентября, на территории области будет малооблачная погода. Осадков не ожидается. Ветер переменных направлений ночью слабый, днём 4-9 м/с.

В Белгородской области температура воздуха в тёмное время суток опустится до +4…+9 ˚С. Днём же поднимется до +21…+26 ˚С.

В Белгороде ночью похолодает до +7…+9 ˚С. Днём потеплеет до +23…+26 ˚С.

В субботу и воскресенье в Белгороде ожидается переменная облачность без осадков. Днём столбик термометра остановится на отметке в +24 ˚С.

Согласно текущему прогнозу Гидрометцентра, после выходных в Белгороде температура днём опустится ниже +20 ˚С. Однако сильных дождей с приходом октября пока не ожидается. Небольшие осадки возможны лишь в ночь на понедельник, 2 октября.

Сентябрь продолжит удивлять белгородцев необычайно тёплой погодой
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#Белгородская область#Погода#Тепло#Прогноз погоды#Белгород#Александра Склярова
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