Белгородцам предложили бесплатно проверить сердце и лёгкие

Помимо сердца и лёгких, посетители смогут проверить уровень холестерина и глюкозы в крови, пройти обследование на кардиовизоре, который представит работу сердца в 3D-проекции. Спирометр же покажет, в каком состоянии находится бронхолёгочная система.