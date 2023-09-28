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Published Сегодня, 10:20

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Белгородцам предложили бесплатно проверить сердце и лёгкие

Белгородцам предложили бесплатно проверить сердце и лёгкие

28 сентября 2023, 10:20
Фото: 1MI
Проверить здоровье можно будет в ТРЦ «Мега Гринн». С таким предложением выступили медики белгородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики. Об этом сообщили журналисты Go31.

Врачи-терапевты и кардиологи будут осматривать белгородцев 29 сентября с 11:00 до 15:00 в торговом центре «Мега Гринн». На четвёртом этаже ТРЦ откроется мобильная школа здоровья.

Помимо сердца и лёгких, посетители смогут проверить уровень холестерина и глюкозы в крови, пройти обследование на кардиовизоре, который представит работу сердца в 3D-проекции. Спирометр же покажет, в каком состоянии находится бронхолёгочная система.

Кроме этого, для белгородцев проведут мастер-классы по физической активности и измерению артериального давления, а также лекции по профилактике сердечно-сосудистых катастроф.

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