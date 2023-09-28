Белгородцам предложили бесплатно проверить сердце и лёгкие

Posted Сегодня, 10:20
Published Сегодня, 10:20
Modified Сегодня, 10:22
Updated Сегодня, 10:22
Врачи-терапевты и кардиологи будут осматривать белгородцев 29 сентября с 11:00 до 15:00 в торговом центре «Мега Гринн». На четвёртом этаже ТРЦ откроется мобильная школа здоровья.
Помимо сердца и лёгких, посетители смогут проверить уровень холестерина и глюкозы в крови, пройти обследование на кардиовизоре, который представит работу сердца в 3D-проекции. Спирометр же покажет, в каком состоянии находится бронхолёгочная система.
Кроме этого, для белгородцев проведут мастер-классы по физической активности и измерению артериального давления, а также лекции по профилактике сердечно-сосудистых катастроф.